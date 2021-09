CDU informiert auf dem Bärenplatz

Die Union lädt am Samstag, 11. September, alle Interessierten an den Infostand am Bärenplatz ein. „Wer zur Wahl geht, kann mitbestimmen“, so Vorsitzende Sylvia Zwisler in einer Pressemitteilung der Partei, „denn wer nicht wählt überlässt die wichtige Entscheidung anderen und hat keinen Einfluss auf den Wahlausgang.“

Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay und Landtagsabgeordneter August Schuler MdL stehen von etwa 8 bis 10 Uhr für Gespräche zur Verfügung, ebenso Vorstandsmitglieder und Gemeinderäte. Es gibt außerdem ein Gewinnspiel und unter allen Teilnehmern wird ein traditioneller „Hochprozentiger“ gegen Mittag verlost – hier entscheidet das Losglück.

Des Weiteren können Wahlausgangstipps abgeben werden. Nach Feststellung des offiziellen Wahlergebnisses werden drei Gewinner ermittelt, die den Wahlausgang bereits am Besten einschätzen konnten. Diese dürfen sich laut CDU ebenfalls auf einen Gewinn freuen.