CDU informiert an Infostand über die Landtagswahl

Der CDU-Vorstand hat angesichts der anstehenden Landtagswahl den Städtlesmarktbesuchern in Tettnang eine Möglichkeit geboten, an einem Infostand mit ihm ins Gespräch zu kommen. August Schuler diskutierte mit aufmerksamen Marktbesuchern und kündigt laut Pressemitteilung für Baden-Württemberg an: „Wir werden eine vernetzte Infrastruktur schaffen, eine zeitgemäße Mobilität von Menschen und Gütern, bei der Straße, Schiene und Fahrradfahrer berücksichtigt werden.“

JU-Kreisvorsitzender Thomas Maier sagt: „Das nächste Jahrzehnt wird entscheiden, ob wir wieder zurück an die Spitze finden oder uns in beschaulicher Verschlafenheit einrichten.“ Viele Wünsche kamen unter anderem zu schnelleren Corona-Impfungen vor Ort. Es wurde laut CDU-Mitteilung gefordert, dass der grüne Sozialminister nicht nur den Impfstoffmangel verwalten müsse, sondern die Zeit auch nützen solle, längerfristige Konzepte auf den Weg zu bringen. Landtagsabgeordneter Schuler empfiehlt, Impftermine online anzumelden, um längere Wartezeiten über die Hotline vermeiden zu können.

Vorsitzende und Zweitkandidatin Sylvia Zwisler möchte sich dafür einsetzen, dass nach den Impfungen in den Pflegeheimen die mobilen Impfteams auch kleine Gruppen von Seniorinnen und Senioren zu Hause impfen werden. „Manche Senioren sind weniger mobil und könnten dadurch schneller zu einer lebenswichtigen Impfung kommen.“ Dies hätte einen mehrfachen Nutzen für alle Beteiligte, resümiert der CDU-Vorstand.