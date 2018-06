CDU besichtigt Pflaster in Mengen

Die Ortsverbände der CDU und der SPD laden am Freitag, 3. März, zu einer Besichtigungsfahrt nach Mengen ein, um den dortigen Pflasterbelag im Stadtzentrum zu besichtigen. Das selbe Pflaster soll auch in der Tettnanger Karlstraße verlegt werden.

Interessierte Bürger können sich direkt vor Ort ein Bild machen und den Belag auch in der „Praxis“ testen, heißt es in der Einladung. Zudem stehen Baufachleute der Stadt Tettnang beziehungsweise Mengen für Fragen bereit. Abfahrt ist um 15 Uhr beim Feuerwehrparkplatz, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Um 16 Uhr erfolgt die Besichtigung in Mengen, zurück nach Tettnang geht es um 17 Uhr. Im Anschluss findet von 18 bis 19 Uhr außerdem noch eine Infoveranstaltung zum Thema „emma“-Bürgerbus im Hotel Rad statt. Engelbert Sachs wird dabei aus den Erfahrungen mit „emma“ in Meckenbeuren berichten. Da in Tettnang das Bussystem neu überdacht werden solle, wolle man sich über Alternativen für die Anbindung der Ortschaften informieren, so die Ankündigung. Beide Veranstaltungen können gerne auch separat besucht werden.

Bei Fragen steht Frank Spleiß unter Telefon 07542 / 978958 oder per E-Mail unter frank.spleiss@t-online.de zur Verfügung.