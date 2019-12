„Carlas Saxaffair“ präsentiert Weihnachtslieder in neuem Gewand.

Mit einer musikalischen „Weihnachtspost“ lädt das Saxophon-Quartett „Carlas Saxaffair“ am Sonntag, 15. Dezember um 16.30 Uhr wieder in die St. Georgs-Kapelle Tettnang ein. Arrangierte und eigenkomponierte Weihnachtslieder im Zusammenspiel mit besinnlichen Texten, Gedichten und Geschichten zur Weihnachtszeit, laden den Zuhörer zu einem besonderen Hörgenuss ein. Bereits im letzten Jahr begeisterten die vier Saxophonisten das Publikum mit ihrem Auftritt. Wolfgang Eisele, Saxophon-Lehrkraft der Städtischen Musikschule Tettnang, ist Bandleader des Saxophonquartetts „Carlas Saxaffair“ und prägt mit seinen ausschließlich eigenen Kompositionen und Arrangements den unverwechselbaren Stil und Sound des Ensembles. Die modernen Arrangements versprechen dabei ein interessantes Hörerlebnis. Ob Tochter Zion, Kommet ihr Hirten, Jingle bells oder Funky Bethlehem – diverse Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen Gewand, speziell harmonisiert, rhythmisiert und interpretiert. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Foto: Carlas Saxaffair