Campus-Planungen und ein paar große Feste: Was in Kau 2023 alles ansteht

Die Ortschaft, die in den kommenden Jahren wohl den größten Bevölkerungszuwachs erfahren wird, ist zweifelsohne Kau. Allein auf dem Linde-Areal, das sich kurz vor dem Bau befindet, sollen künftig rund sieben Mehrfamilien- und 20 Reihenhäuser entstehen. Die größte Herausforderung für die Ortschaft sieht Ortsvorsteher Joachim Wohnhas dabei unter anderem in der Infrastruktur, die mit dem Bevölkerungszuwachs mitwachsen soll. Aber auch ein größeres Fest steht noch im Frühjahr in Kau an.

Schule und Kindergarten, das seien die beiden größten Themen, die Joachim Wohnhas als Baustellen für 2023 nennt – zumindest was die Planung betrifft. Denn an die konkreten Baumaßnahmen werde es wohl erst im kommenden Jahr gehen.

Der sogenannte Campus Kau, also das Gelände rund um den Kindergarten und die Schule im Ort, werde sein Gesicht in den kommenden Jahren wohl grundlegend verändern, kündigt Wohnhas an. Sowohl der Kindergarten als auch die Grundschule werden angesichts der steigenden Einwohnerzahl früher oder später an ihre Grenzen stoßen.

Seldnerhalle wird wieder freigegeben

Für die Erweiterung des Kindergartens seien im diesjährigen Haushalt 100.000 Euro eingeplant. Da gelte es dann zu entscheiden, wo eine mögliche Erweiterung gebaut werden soll und auch die Frage, welche Übergangslösung es gebe, sodass sowohl Vereine als auch Kindergartengruppen während der Bauzeit unterkommen, gelte es zu klären.

„Sobald die Schule zweizügig wird, haben wir da auf jeden Fall auch ein Platzproblem“, sagt Wohnhas. Wie sich der Campus Kau in den kommenden Jahren verändern werde, soll daher umfassend geplant werden.

Positiv blick der Ortsvorsteher auf das anstehende Frühjahr: Voraussichtlich Ende März soll die Seldnerhalle wieder freigegeben werden, die bislang noch für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt wird. Nach kleineren Reparatur- und Rückbauarbeiten könne man diese dann wieder regulär für Veranstaltungen, Schulsport und Vereinsaktivitäten nutzen. Vor allem im Foyer werden einige Sanierungsarbeiten anstehen, kündigt Wohnhas an, wie beispielsweise die Installation einer neuen Dämmung mit Schallschutz in der Decke.

Hopfenfest könnte wieder stattfinden

Am 4. Februar steht zudem eine große Veranstaltung der Narrenzunft an: Die Kauer Waldteufel feiern ihr 33-jähriges Bestehen mit einer Party auf dem Parkplatz der Seldnerhalle. Dabei soll es neben einem Festzelt für rund 2000 Personen auch einen Jubiläumsumzug geben. Hoffnung auf ein weiteres großes Fest dürfen sich die Kauer auch im Sommer machen. „In diesem Jahr wäre das 100-Jährige des Hopfenfestes“, erklärt Joachim Wohnhas.

Obwohl das Fest in den vergangenen Jahren nicht mehr stattfand und es zunächst auch so aussah, als würde es keine Neuauflage geben, wäre das Jubiläum ja eventuell ein guter Anlass, das Fest wieder aufleben zu lassen. Fest steht bereits, dass es im Mai wieder den traditionellen Mai-Hock des Sportvereins geben soll.

Ein lang ersehnter baulicher Meilenstein konnte bereits im vergangenen Jahr realisiert werden: Es sei sehr erfreulich, dass die neue Fußgängerampel an der L333 bei der Einmündung zur Sängerstraße so gut angenommen werde. „Das nutzen wirklich viele“, freut sich Wohnhas. Gerade in Puncto Sicherheit sei die Ampel dringend nötig gewesen und werde nun von den Kauer Bewohnern auch entsprechend geschätzt.