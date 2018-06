C-Mädchen des TSV erspielen sich Kantersieg

Beim Fußballnachwuchs des TSV Tettnang ist zum Saisonstart am Wochenende alles dabei gewesen – selbst eine Spielverlegung. Das Match der A-Junioren gegen TSV Berg wurde abgesagt, weil mehrere Spieler auf Studienreise waren. Derzeit suchen die Vereine nach einem Termin für die Neuansetzung.

Kam die B1 des TSV zu einem 4:1-Auswärtserfolg beim SV Kressbronn II, so unterlagen beide Bezirksstaffelteams: Mit 1:3 zog die C1 bei Bad Wurzach/Arnach den Kürzeren, mit 0:3 die D1 gegen den starken SV Weingarten.

Die Tettnanger B2-Juniorinnen mussten zum Saisonauftakt auswärts beim Vorjahresmeister SC Blönried antreten. Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung siegten die Tettnanger Mädels mit 1:0 – ein gelungener Auftakt somit für das neu geformte Team von Horst Henzler und Alex Letsche. Das Tor des Tages erzielte Johanna Wirsum nach Vorlage von Lea Dallio in der 67. Spielminute.

In der 9er-Staffel der C-Juniorinnen gewann das neuformierte TSV-Mädchenteam sein Auftaktspiel gegen den SC Haslach mit sage und schreibe 15:1. Von Beginn an ging man entschlossen in die Zweikämpfe und entschied das Spiel früh. Zur Halbzeit stand es 8:0, und nachdem einige Konzentrationsmängel überwunden waren, fielen die Tore in regelmäßigen Abständen zum 15:1-Endstand. Für die mit einer Vielzahl an vielversprechenden Kombinationen aufwartenden TSV-Mädels trafen: Sophie Hoffmann, Mareike Schmid und Sophia Schäfer (je viermal), Marita Zodel (2) und Joy Stecher.