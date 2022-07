Business Night Bodensee mit Ladies Edition

Die Business Night Bodensee, ein Netzwerk-Event für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Wirtschaftsinteressierte im Bodenseekreis, findet am Donnerstag, 21. Juli, im Neuen Schloss Tettnang statt. In einem Key-Note-Vortrag illustriere „Deutschlands frechste Frau“, Referentin Henriette Frädrich, wie man sich motiviert und den Ehrgeiz für Veränderung und Neues entwickelt, heißt es in einer Mitteilung.

Bei dieser Ladies Edition stehe die Damen der Wirtschaft – von der Gründerin über die Angestellte, die Selbständige bis hin zur Chefin – im Fokus. Die Veranstaltung zeige, wie wertvoll und wichtig die Sichtbarkeit der Frauen in der Gesellschaft sei und warum es sich lohne, auch diesen Veränderungsprozess voranzutreiben. Tickets kosten 49 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und können ab sofort reserviert werden.

Die Business Night Bodensee findet im Neuen Schloss Tettnang statt. Ab 17.30 Uhr erwarte die Gäste regionale Köstlichkeiten, der Keynote-Vortrag sowie musikalische Unterhaltung als Rahmen für Netzwerk und Austausch in angenehmer Atmosphäre. Keynote-Speakerin Henriette Frädrich werde in ihrem Vortrag „Los! Motiver mich! - Warum Motivation nicht vom Himmel fällt und wie wir trotzdem Lust auf Neues bekommen“ die Themen Veränderungsprozesse und Motivation aufbereiten. Der Abend werde durch Aleksandra Dimitrijevic am Flügel musikalisch begleitet. Für das kulinarisches Wohl würden regionale Speisen und Getränke sorgen.

Die Ticket-Reservierung kann über die Website der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis unter wf-bodenseekreis.de/news-events/veranstaltungen vorgenommen werden.