Bus zwischen Wangen und Tettnang fährt häufiger

Die Regionallinie 7547 zwischen Tettnang und Wangen wird mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, häufiger fahren. Möglich macht das eine Förderung des Landes.

Von Montag bis Freitag soll der Bus dann von früh bis spät im Stundentakt fahren. Hier gibt es dann vier Fahrten pro Tag und Richtung mehr. Am Wochenende steigt die Zahl der Fahrten von vier sogar auf 18 Fahrten pro Tag und Richtung. Betreiberin der Linie ist die RAB.

Wer was zahlt

Die Mehrkosten von 600.000 Euro für die Zeit von fünf Jahren laufen zur Hälfte über das Land Baden-Württemberg. Die andere Hälfte finanzieren der (federführende) Bodenseekreis und der Kreis Ravensburg zu je einem Viertel.

Insgesamt schießt das Land für Regionallinien im Jahr 2022 rund 26,6 Millionen Euro zu. Hiervon werden unter anderem auch zehn komplett neue Linien in Baden-Württemberg aufgebaut oder wie in diesem Fall bestehende erweitert.

Anschluss in Tettnang und Wangen

In Tettnang besteht auch weiterhin Anschluss auf die Linie 7586 in Richtung Friedrichshafen. Fahrgäste können laut Landratsamtssprecher Robert Schwarz einfach im selben Fahrzeug sitzen bleiben: Der Bus ändert am Tettnanger Bärenplatz seine Liniennummer und fährt direkt weiter in Richtung Friedrichshafen Stadtbahnhof fährt.

Im Bahnhof Wangen besteht gesicherter Anschluss innerhalb weniger Minuten an die stündlichen Züge in Richtung Lindau und Memmingen, sowie zweistündlich nach München.