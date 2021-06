Bus und Auto streifen sich

In der Uhlandstraße ist es am Mittwoch um 15.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. . Ein 80-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Lindauer Straße unterwegs und fuhr trotz eines entgegenkommenden Omnibusses an den am Straßenrand geparkten Autos vorbei. Der entgegenkommende 61 Jahre alte Busfahrer erkannte dies und fuhr, anstatt anzuhalten, weiter. Trotz Ausweichens auf den Gehweg konnte der 61-Jährige eine Kollision nicht verhindern. An Auto und Bus entstand laut Polizeibericht ein Streifschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. Sowohl der 80-Jährige, als auch der Omnibusfahrer müssen sich im Nachhinein ein Fehlverhalten vorwerfen lassen, so die Polizei.