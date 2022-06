Bürgerstiftung lädt zum Brunch ein

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens lädt die Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang“ die Tettnanger Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 19. Juni, ab 10 Uhr bis gegen15 Uhr zu einem kostenlosen Brunch auf den Montfortplatz ein.

Das Essen ist kostenlos und solange der Vorrat reicht, die Getränke werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten, teilt die Bürgerstiftung mit. Ab der Mittagszeit wird es auch einen Bürger-Burger geben. Möglich gemacht haben dies laut Mitteilung zahlreiche Sponsoren, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen aus Tettnang und der näheren Umgebung. Spenden sind jederzeit willkommen, wie die Bürgerstiftung schreibt.

Der Montfortplatz und die zugehörige Parkfläche sind am Sonntag, 19. Juni, während der Dauer der Veranstaltung gesperrt. Am Torschloss und in der Schlossstraße wird eine entsprechende Beschilderung angebracht. Die Anwohner werden gebeten, in dieser Zeit durch vermeidbaren Verkehr zum Gelingen des Festes beizutragen und auf Fahrten in dem Bereich möglichst zu verzichten.

Bei der Veranstaltung unter freiem Himmel sollen das Treffen und Gespräche im Vordergrund stehen. Begleitend findet ein buntes Musik-Programm der Tettnanger Schulen und Kapellen mit mehr als 100 Akteuren statt. Die Stiftung informiert auch über die Arbeit der Stiftung in der Vergangenheit und in der Zukunft. Außerdem werden die alten Vorstände der Bürgerstiftung verabschiedet sowie die neuen Protagonisten vorgestellt.

Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung hat in der Sitzung vom Mai einen neuen Vorstand gewählt. Mit Thomas Straub als Vorsitzendem steht der ehemalige Rektor des Montfortgymnasium Tettnang dem Gremium vor. Er folgt auf den bisherigen Vorsitzenden Dieter Baur. Der nun jüngere und weiblichere Vorstand hat sich vorgenommen, die Bürgerstiftung bei den Tettnanger Bürgern bekannter zu machen und sich mit wiederkehrenden Aktionen im Bewusstsein der Menschen in Tettnang zu verankern, da die Stiftung auf Spenden und Zustiftungen angewiesen ist, wie es in der Mitteilung heißt. Alle Mitglieder in der Bürgerstiftung arbeiten ehrenamtlich.