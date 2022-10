„Gänsehautmoment“ inklusive: Zwei Tettnanger schaffen den IronMan-Triathlon

Kleine Anzeige, große Tat: „Gratulation beiden IronMan-Finishern aus TT-Bürgermoos“ stand da jüngst in der Schwäbischen Zeitung zu lesen. Namen wurden nicht genannt – Wolfgang Sprenger und Michael Kreis wussten jedoch sehr wohl, dass sie gemeint sind. Nicht aber von wem.

In Barcelona hatten Sprenger (Altersklasse M35-39) und Kreis (M25-29) ihren ersten Triathlon auf der langen Distanz zu Ende gebracht – neudeutsch gefinisht. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen: Die gleichen Strecken sind auch beim Ziel aller Triathleten, dem IronMan auf Hawaii, zurückzulegen – und damit viermal so viel wie bei Olympia.

In Barcelona vergeben: 55 Startslots für Hawaii

Barcelona wiederum ist einer der Wettkämpfe, bei denen Startplätze für Hawaii vergeben werden – also am Ende der Saison durchaus ein Hochkaräter. Und mittendrin unter den 3400 Teilnehmern auf der langen Runde: Michael Kreis und Wolfgang Sprenger, die von ihrer Partnerin bzw. Familie unterstützt wurden.

Michael Kreis und Wolfgang Sprenger aus Bürgermoos haben den Iron Man in Barcelona mitgemacht

Bewusst hatten beide die Hauptstadt Kataloniens für ihre Premiere auf der Langdistanz gewählt – wegen der relativ flachen Topografie und des Termins Anfang Oktober. „Dadurch war für uns eine lange Vorbereitung den Sommer hindurch möglich“, sagt Wolfgang Sprenger, der schon mit 16 Jahren erste Triathlon-Luft geschnuppert hatte, dann aber dem Radsport im Team Schindele nachging.

Ohne Flüssignahrung geht es nicht

Anderthalb Jahrzehnte später sollte er zu dem Ausdauer-Dreikampf zurückkehren und ihm zusammen mit Michael Kreis seit 2018 intensiv nachgehen. In Ravensburg, Bregenz und beim Allgäu-Triathlon sammelten sie Erfahrung auf der Mitteldistanz, ehe der Entschluss reifte: Ein IronMan soll es sein, die lange Distanz. Gleich am ersten Anmeldetag für Barcelona machten sie online Nägel mit Köpfen – was gut war, denn trotz des Startgelds von 680 Euro war der Wettkampf in kürzester Zeit ausgebucht.

IronMan aus Bürgermoos mal zwei - links Wolfgang Sprenger, rechts Michael Kreis. (Foto: rwe)

Ende September weilten Kreis und Sprenger dann bereits einige Tage vor dem Wettkampf vor Ort im Athletendorf, das Teilnehmer aus der ganzen Welt bevölkerten. Unerfahren auf der langen Distanz mochten die beiden sein, aber nicht blauäugig: Das Schwimmen im Meerwasser zu testen, war ebenso Inhalt wie die Umstellung auf Flüssignahrung mit Blick auf den großen Tag.

Unangenehm: Seitlicher Meerwind und Schüttelfrost

Was freilich nicht alle Unwägbarkeiten ausschloss: Dass der seitliche Meerwind am Veranstaltungstag enorm auffrischte, gehörte ebenso dazu wie der Schüttelfrost, der Wolfgang Sprenger just am Sonntag befiel: „An einem normalen Tag wäre ich im Bett geblieben“, sagt er rückblickend.

Seine Stärke unter den drei Disziplinen sieht Michael Kreis eher auf der Laufstrecke. Doch auch die 180 Kilometer auf dem Rad bewältigt er wie erhofft, sodass am Ende die angestrebten zehneinhalb Stunden als Schlusszeit stehen. (Foto: pr)

In Barcelona aber beißt er sich durch: Nach 12:06:48 Stunden kommt Sprenger ins Ziel. Michael Kreis erreicht mit 10:30:30 Stunden eine Punktlandung – sah er die zehneinhalb Stunden doch vorab mit all den Unwägbarkeiten dieses Tages als „realistisches Szenario“. Gepusht hatte beide der Wasserstart gegen 8.30 Uhr: Als „Gänsehautmoment“ empfand es Kreis, als sich zur Enge des Teilnehmerfelds (trotz Aufteilung nach Altersgruppen) der Sonnenaufgang und AC/DC gesellten (letztere aus den Boxen).

Unvorstellbar viele Stunden in „sehr sehr zeitintensiver Vorbereitung“

Die „elektrisierende Stimmung“ (Sprenger) sollte sich überall auf der Strecke fortsetzen. Die Unterstützung war nicht auf Start und Ziel beschränkt: Dank einer „Super Organisation“ und getragen von einer 4000-köpfigen Helferschar bleibt das Event in bester Erinnerung.

Neopren ist gefragt: 3,86 Kilometer macht die Schwimmstrecke im Mittelmeer aus. (Foto: pr)

„Schließlich galt es zu zeigen, wofür man trainiert hat“, war Michael Kreis heiß auf den Wettkampf, der eine „sehr sehr zeitintensive Vorbereitung“ beschloss. Die hatten beide teils zusammen, teils getrennt in Angriff genommen. Unterstützung boten Trainingspläne (vor allem zur wellenförmigen Steuerung der Intensität), bei denen ein Aspekt besonders in Erinnerung bleibt: Dass sich die Grundlagenausdauer durch „viele lange und langsame Läufe“ schaffen ließ – ein Minimaltempo, das fast nicht durchzuhalten gewesen sei.

Und die Anzeige stammt von...

Und 2023? „Ich habe wieder gemeldet“, sagt Wolfgang Sprenger, der dann in der Altersklasse M40-44 startet. Hingegen fasst Michael Kreis im nächsten Jahr eher die Mittelstrecke in der Region ins Auge – und kann sich für 2024 einen neuen Anlauf in Barcelona vorstellen.

Auch die Frage, wer die Anzeige aufgegeben hat, ist für die beiden inzwischen beantwortet. Doch pssst – Datenschutz.