Bürgermeisterwahl in Tettnang: Termin steht jetzt offiziell fest

Der Ablauf für die Bürgermeisterwahl in Tettnang im Frühjahr 2023 steht fest. Nachdem der Verwaltungsausschuss bereits einen Empfehlungsbeschluss gefasst hat, hat nun auch der Gemeinderat zugestimmt und die Termine damit fixiert.

Die Bürgermeisterwahl soll demnach am Sonntag, 12. März 2023, stattfinden. Sollte eine Neuwahl nötig sein, wird diese auf Sonntag, 2. April, terminiert. Die Ausschreibungsfrist für die Stelle soll am Freitag, 16. Dezember, beginnen und am Montag, 13. Februar, um 18 Uhr enden. Auch das Datum für die offizielle Kandidatenvorstellung der Bewerber steht bereits fest: Diese soll am Donnerstag, 23. Februar, in der Argentalhalle in Laimnau stattfinden – also direkt nach der Fasnet.

Renz stellt Anfrage zu Ehrenamt

Auch die Besetzung des sogenannten Gemeindewahlausschusses hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Vorsitzender wird Bürgermeister Bruno Walter, stellvertretender Vorsitzender der Erste Beigeordnete Gerd Schwarz. Aus der CDU-Fraktion wurden Sylvia Zwisler und Hubertus von Dewitz mit Bernd Bentele und Joachim Wohnhas als Stellvertreter in den Ausschuss gewählt. Für die Fraktionsgemeinschaft FW/FDP sind Hansjörg Bär und Karl Welte sowie Martin Bentele und Peter Bentele als Stellvertreter Mitglieder des Wahlausschusses. Von den Grünen gehören Hans Schöpf und als Stellvertreter Mark Rode dem Gremium an.

Die Amtszeit von Bürgermeister Bruno Walter endet am 31. Mai 2023. Er selbst wird sich nicht nochmals zur Wahl stellen. Walter ist dann seit 16 Jahren Bürgermeister in Tettnang, im Juni 2007 wurde er gewählt und im März 2015 mit fast 85 Prozent im Amt bestätigt. Eine Anfrage zu Tätigkeiten Walters neben seinem Bürgermeisteramt stellte FW-Rat Konrad Renz in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter dem Punkt „Mitteilungen und Anfragen“: Er habe mitbekommen, dass Walter im Aufsichtsrat des Bau- und Sparvereins Ravensburg sei und wolle wissen, wie sich dies mit dem Amt als Bürgermeister vertrage, so Renz.

Walter weiter für bezahlbaren Wohnraum

Er sei seit dem 18. Juli dieses Jahres Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft, bestätigt Walter auf SZ-Nachfrage. Diese Aufgabe sei ein Ehrenamt, das er ausschließlich in seiner Freizeit ausübe und im Zuge dessen er die maximal sechs Aufsichtsratssitzungen des Bau- und Sparvereins pro Jahr leite. Mit seinem Amt als Bürgermeister habe diese Aufgabe nichts zu tun, stellt Walter klar.

„Mir geht es persönlich darum, dass ich nach meiner Zeit als Bürgermeister der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Zumal ein Schwerpunkt der Genossenschaft die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist, was ich auf lange Jahre als zentrale Herausforderung unserer Gesellschaft ansehe“, äußert Walter weiter.