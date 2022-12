Bürgermeisterwahl in Tettnang: Was Kandidaten wissen sollten

Ab diesem Samstag können offiziell die ersten Bewerbungen für die Nachfolge von Bürgermeister Bruno Walter im Briefkasten des Rathauses landen. Die Frist endet am Montag, 13. Februar, 18 Uhr.

Einen besonderen Anreiz gibt es für potenzielle Anwärterinnen und Anwärter, weil der amtierende Bürgermeister auf jeden Fall ausscheiden wird. Somit wird es niemanden mit Amtsinhaberbonus geben. Wie das abläuft und welche Vorteile, Nachteile und Risiken es gibt.

Der Beigeordnete Gerd Schwarz lupft den Briefkastendeckel. Bis Mitte Februar können Kandidatinnen und Kandidaten dort ihre Bewerbungsunterlagen fürs Bürgermeisteramt einwerfen. (Foto: Mark Hildebrandt)

Was Tettnang attraktiv macht: Die Stadt bietet eine große Vielfalt an Themen. Das reicht von Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft bis hin zu Stadtentwicklung und Kultur. Und gerade beim Thema Wirtschaft glänzt Tettnang mit einem starken Mittelstand und Industrieunternehmen in Zukunftsbereichen wie Elektronik und Hightech. Dazu kommt natürlich das Arbeiten in einer Landschaft wie dieser und der Reiz, in einer der stärksten Kleinstädte Deutschlands politisch gestalten zu können.

Das Magazin „Kommunal“ hatte Tettnang Mitte des Jahres auf Basis einer Datenanalyse des Unternehmens Contor Regio auf Platz 30 von 897 gesetzt. Die Studie sieht als einziges Problem, dass Wohnraum knapp ist, stellt der Stadt Tettnang aber Spitzenbewertungen mit Blick auf wirtschaftliche Stärke, Investitionsfreudigkeit der Unternehmen und die Höhe des durchschnittlichen Einkommens in der Bevölkerung aus. In Baden-Württemberg liegt Tettnang sogar an dritter Stelle.

Was Bewerber abschrecken könnte: Auch wenn Tettnang eine starke Kleinstadt ist, wächst gerade der Schuldenberg. Hinzu kommt noch die Belastung des städtischen Haushalts durch Pflichtaufgaben insbesondere im Kitabereich – auch wenn die gute Gewerbesteuer vieles abfedert. Diese Themen sind keine Tettnanger Besonderheit, sondern die Auswirkungen spüren auch andere Kommunen landauf, landab.

Das aber führt dazu, dass weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Themen wie eine neue Stadthalle oder ein Nahwärmenetz haben sich auch in der Vergangenheit immer weiter verzögert. Und es zeichnet sich etwa vor dem Hintergrund der verlässlichen Grundschule ab 2026 ab, dass dies eher nicht besser wird – außer die Zuschüsse durchs Land werden höher.

Das Thema große Kreisstadt: Frühestens ab etwa der Mitte des Jahrzehnts kann Tettnang große Kreisstadt werden – und zwar dann, wenn die Einwohnerzahl drei Jahre lang über dem Wert von 20 000 bleibt. Das ist laut Statistischem Landesamt mit 19 701 Einwohnern im Jahr 2021 noch nicht erreicht worden. Doch es spricht einiges dafür, dass diese Schwelle demnächst überschritten werden dürfte. Interessant für Kandidatinnen und Kandidaten, weil sie bei einer großen Kreisstadt dann unter der Bezeichnung „Oberbürgermeister“ laufen würden.

Ob der Schritt überhaupt vollzogen werden soll, ist eine politische Entscheidung: Der Gemeinderat müsste erst einmal darüber abstimmen. Hier gibt es durchaus Mahner: Auf der einen Seite hätte die Stadt mehr Zuständigkeiten (etwa als Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde oder als Ausländerbehörde und Wohngeldstelle), müsste aber auch mehr Personal einstellen. Rein finanziell würde sich das erst einmal nicht lohnen. Und schon jetzt hat Tettnang wie andere Städte auch Probleme, genug Personal für die bestehenden Aufgaben zu bekommen.

Wie man sich bewerben kann: Zuerst einmal muss die Bewerbung in Schriftform erfolgen. Möglich ist das ab Samstag, 17. Dezember. Absichtserklärungen per Mail oder am Telefon reichen nicht aus. Die Unterlagen müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ beim Bürgermeisteramt Tettnang, zu Händen von Bürgermeister Bruno Walter, Montfortplatz 7, 88069 Tettnang, eingereicht werden. Er ist der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses und wird derzeit allerdings krankheitsbedingt vom Beigeordneten Gerd Schwarz vertreten.

Die Bürger der bayerischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für sechs Jahre. Was das genau bedeutet? Das sehen Sie im Video.

Eingehen muss die Bewerbung bis Montag, 13. Februar, 18 Uhr. Der Briefkasten werde an dem Tag mit Glockenschlag geleert, sagt Gerd Schwarz: „Da reicht auch kein Poststempel, die Bewerbung muss sich dann im Briefkasten befinden.“ Komme jemand um 18.01 Uhr, so Schwarz, „dann ist es zu spät“.

Wer sich bewerben kann: Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Tettnang können alle Personen werden, die Deutsche oder Angehörige eines EU-Staats sind und jetzt bereits in Deutschland wohnen. Wer antreten will, muss älter als 25 Jahre sein und darf das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hier gibt es verschiedene Formulare und Papiere, die auf jeden Fall mit dabei sein müssen.

Wie der Zeitplan aussieht: Knapp anderthalb Wochen, nachdem alle Bewerbungen vorliegen, gibt es in der Argentalhalle in Laimnau am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr eine öffentliche Vorstellung der Bewerber. Hierzu lädt die Gemeinde ein. Es soll auch noch eine Veranstaltung der „Schwäbischen Zeitung“ geben. Eine Information zu Datum und Ort folgt noch. Am Sonntag, 12. März, ist dann Neuwahl. Sollte es hier kein Ergebnis geben, wird am Sonntag, 2. April, nachgewählt. In dem Fall könnten sich für eine kurze Frist auch noch neue Kandidaten bewerben.

Wann Übergabe ist: Bürgermeister Bruno Walter ist noch bis Mittwoch, 31. Mai, im Amt. Ab Donnerstag übernimmt dann seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger.