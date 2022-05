Bürgermeister Bruno Walter nimmt auch teil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. April fand die ordentliche Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Krumbach e.V. statt. Zahlreiche Mitglieder sind zur Versammlung erschienen. Der Reitverein freut sich finanziell gut über die Corona-Krise gekommen zu sein, auch dank großzügiger Sponsoren. Darauf ist der Verein sehr stolz und bedankt sich bei seinen Sponsoren. Auch bedankte sich die Vorstandschaft bei allen Mitgliedern für Ihr großes Engagement, egal ob in sportlicher Form, als Trainer, beim Winterdienst, beim Ausschussteam, bei der Schriftführerin, Kassiererin, beim Hallenteam für die Bodenpflege und beim Bewirtungsteam. Nur wenn alle mithelfen, kann der Verein bestehen. Die Vorstandschaft bedankte sich ebenfalls bei den zahlreichen Reitern*innen und Voltigierer*innen, die in der vergangenen Turniersaison 2021, erfolgreich auf den Turnieren unterwegs waren und den RFV Krumbach e.V. vertreten haben.

Der Verein hat im vergangenen Jahr den Boden des Abreiteplatzes und der Reithalle erneuert und somit bessere Bedingungen geschaffen. Das große Thema bei der Jahreshauptversammlung, und auch Grund für die Teilnahme von Herrn Bürgermeister Bruno Walter, war, die geplante Springplatzerweiterung. Der Springplatz ist aktuell ein Rasenplatz, dies ist laut Vorstandschaft nicht mehr zeitgemäß. Der Platz erfordert ganzjährig viel Pflege, um für das Springturnier im September beste Bedienungen zu bieten. Und ist somit für die Mitglieder nur eingeschränkt für Trainingszwecke nutzbar. Außerdem möchten die Turnierreiter nicht mehr auf Rasenplätzen springen. Das zeigen auch die rückläufigen Teilnehmerzahlen des Springturnieres. Deshalb müssen bessere Bedingungen für die Turnierteilnehmer und Vereinsmitglieder geschaffen werden.

Herr Bürgermeister Bruno Walter erläuterte die Schwierigkeiten für die Genehmigung der Reitplatzerweiterung und stand den Mitgliedern für Fragen zur Verfügung. Auf dem Gelände, der geplanten Erweiterung, befindet sich eine Streuobstwiese, welche das Genehmigungsverfahren erschwert. Die nächsten Schritte sind nun einen Flächennutzungsplan und einen Bebauungsplan zu erstellen. Herrn Walter ist die Bedeutung der Jugendarbeit und der ehrenamtlich engagierten über die Ortschaft und Stadt hinaus wohl bekannt und äußerste sich zuversichtlich, dass der Verein die Erweiterung des Reitplatzes genehmigt bekommt.