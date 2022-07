Bürgerbus-Verein trifft sich zur Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung treffen sich die Mitglieder des im September 2018 gegründeten Vereins Bürgerbus Tettnang e. V. am Donnerstag, 14. Juli, im Gasthaus Ritter in Laimnau. Beginn ist laut Verein um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Bewirtung der Versammlung ist gewährleistet, allerdings schließt die Küche bereits um 19.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen die Rechenschaftsberichte des Vorstands, der Kassenprüfungsbericht, Entlastungen und Verschiedenes. Außerdem steht die Nachwahl eines Kassenprüfers an. Anträge können bitte bis 10. Juli an den Vorsitzenden Peter Bentele, Wellmutsweiler 12, 88069 Tettnang oder per E-Mail: ov.bentele@gmx.de geschickt werden.

Der Bürgerbus „BerTTl“ will vor allem Senioren und mobilitätsbeeinträchtigten Menschen aus den ländlichen Gebieten rund um Tettnang mit der Kernstadt verbinden. Fahrten zum Arzt hätten bei der Buchung Vorrang. An zweiter Stelle stünden Fahrten zur Krankengymnastik, an dritter Stelle rangierten Fahrten zum Einkaufen. Das Bürgerbus-Telefon ist montags bis donnerstags jeweils von 17 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 07542 / 510 520 erreichbar.

Fahrtwünsche müssen mindestens einen Tag vorher unter der Bürgerbus-Telefonnummer angemeldet werden, da „BerTTl“ nur bei Bedarf verkehrt. Die Einzelfahrt kostet pro Person 1,50 Euro. Gefahren wird dienstags, donnerstags und freitags jeweils 8.30 und 12.30 Uhr und 14 und 17 Uhr.