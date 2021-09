Bürger sorgen sich um Mammutbaum im Schlossgarten und vermuten Vandalismus

Wie Mammutbäume in die Region kamen

Dass in der Region in zahlreichen Orten Mammutbäume stehen, daran ist König Wilhelm I. von Württemberg nicht ganz unschuldig: Kurz vor seinem Tod, im Jahre 1864, ordnete er die Pflanzung zahlreicher Mammutbäume im Land an. Die König war ein großer Naturliebhaber und war faszniert von den gigantischen Bäumen, dessen Entdeckung Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordamerika eine große Sensation war. Wilhelm I. ließ Samen der Mammutbäume aus Kalifornien liefern und tausende Jungpflanzen auf dem Gelände der heutigen Wilhelma in Stuttgart aufziehen. Diese wurden dann an verschiedenen Standorten in den königlichen Wäldern, in Schlossgärten und Parkanlagen gepflanzt. Nach Angaben des Ulmer Autors Lutz Krüger, der ein Buch über diese sogenannte „Wilhelma-Saat“ geschrieben hat, sind heute noch 134 Standorte mit insgesamt 325 Mammutbäumen aus den damaligen Pflanzungen verblieben. Auch im Stadtgarten Friedrichshafen stehen zwei Mammutbäume aus der Wilhelma-Saat, ebenso steht ein Exemplar im nicht öffentlich zugänglichen Häfler Schlosspark. Weitere dieser Bäume sind auch in Langenargen zu finden. (lieg)