Brosa spendet an die Tafel

Getreu dem Leitbild des Unternehmens bekennt sich die Brosa AG zum Standort Tettnang und spendet auch in diesem Jahr wieder an eine regionale Organisation, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Bewusst wurde sich wieder gegen Weihnachtsgeschenke für Kunden entschieden – um dafür die Region und Menschen in Not zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk legt die Brosa AG dabei auf regionale Organisationen und Vereine, die Menschen in Notsituationen unterstützen, wenn es nötig wird. In diesem Jahr unterstützt die Firma deshalb die Tettnanger Tafel mit 2000 Euro. Vorstand Martin Wagner und Personalleiter Michael Dischl von der Brosa AG übergeben den Scheck an die Vorstände der Tettnanger Tafel Michael Hagelstein und Klaus Nuber (von links). Foto: Brosa AG