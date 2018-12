Bronze für Engagement

Rund 140 Kameraden der Aktiven, der Alterswehr und der Jugendfeuerwehr haben sich in der Tettnanger Feuerwache zum letzten offiziellen Termin im Dienstplan der Feuerwehr Tettnang versammelt, dem traditionellen Jahresabschluss. In der weihnachtlich dekorierten Fahrzeughalle blickte Kommandant Konrad Wolf auf das sich dem Ende neigende Jahr zurück und verkündete, dass die Feuerwehr Tettnang wieder einen neuen Höchststand der Einsatzzahlen erreichen wird: Bis zum dritten Advent wurden bereits 274 Einsätze gefahren, heißt es in einem Schreiben der Feuerwehr.

Für großes Interesse sorgte bei den Feuerwehrlern dann der Feuerwehrbedarfsplan, der vom Gemeinderat beschlossen wird. Dieser schlägt darin die strategische sowie fahrzeug- und bautechnische Marschrichtung der nächsten Jahre vor. „Das Gutachten hat uns gezeigt, dass wir in Tettnang zu wenige Spinde und Räume für die Aktiven und die Jugendfeuerwehr haben. Außerdem müssen wir uns auch an die Ersatz- und Neubeschaffung der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge machen“, sagte Wolf.

Wie seit ein paar Jahren üblich wurden wieder Kameraden mit einer Urkunde und einer Ehrennadel für besonderes Engagement in der Feuerwehr geehrt. Alle Geehrten hatten sich neben Einsätzen und Übungen über das normale Maß hinaus zum Beispiel bei Arbeitsdiensten, Veranstaltungen und Festen engagiert und waren stets für jegliche Hilfe bereit. Von der Abteilung Tettnang wurde Alexander Chowanski und von der Abteilung Langnau Michael Meßmer und dem Leiter der Altersabteilung Rudolf Stohr die bronzene Ehrennadel überreicht.

„Ich bin stolz auf das was ihr leistet, kommt bitte immer gesund und unverletzt aus den Einsätzen und Übungen zurück“, sagte Wolf zum Abschluss.