Bromiger Freitag in Bürgermoos

Der Narrenzunft Bürgermoos liegt Tradition und Brauchtum sehr am Herzen, deshalb haben sie am bromigen Freitag das Narrenbaumstellen unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln durchgeführt. Es war ein tolles Gefühl, wenn auch im kleinen Rahmen, Fasnet miteinander zu leben. Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Dominic Bundy brachte der Fanfarenzug Montfort Tettnang die Stimmung. Die NZB bedankt sich herzlich für diese gute musikalische Umrahmung. Nachdem der Narrenbaum von den Mitgliedern und Gönnern gestellt wurde fand die Ziehung der Gewinnerlose statt. Jedes Jahr an der Dorffasnet werden Lose für den guten Zweck verkauft. Dieses Jahr konnten die Lose wieder vorab bei Daniela im Bürgermooser Lädele erworben werden. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung an Daniela Holdschuer. Ebenso ein großes Dankeschön an alle Loskäufer. Der Erlös wird an den Tintenklecks e.V. Kau gespendet. Zu guter Letzt wurden noch die Gewinner von der Luftballonaktion bekanntgegeben. Auch bedankt sich die NZB herzlich bei der Volksbank Tettnang für die „süße“ Spende.