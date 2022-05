Brillenspenden für 2600 Menschen

Brillen für die Menschen in der Dritten Welt: Augenoptiker Sven Empen hat in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Tettnang erneut eine große Sammelaktion gestartet, damit aussortierte Brillen nicht im Müll, sondern in Afrika bei Bedürftigen landen. Wie die Initiatoren melden, wurden beim verkaufsoffenen Sonntag „Tettnang blüht auf“ hunderte Brillen im Bauwagen von „Empen Optik“ abgegeben. Mit den in den Wochen davor gesammelten Sehhilfen summiert sich das Spendenaufkommen mittlerweile auf 2600 Brillen, heißt es.

Noch habe man die Möglichkeit mitzuhelfen, schreiben die Verantwortlichen: Brillenspenden, die bis zum Samstag, 14. Mai, in den Geschäften in Tettnang und Friedrichshafen abgegeben werden, können noch mit der aktuellen Lieferung versandt werden. Wer es bis dahin nicht schaffe, könne seine ausrangierte Sehhilfe gern auch danach vorbei bringen. Die Kolpingsfamilie hat zudem einen Sammelkorb in der St. Gallus Kirche in Tettnang aufgestellt.

Den Erfolg der Sammelaktion am verkaufsoffenen Sonntag schreibt Sven Empen auch der Unterstützung der Kolpingsfamilie zu. Den ganzen Tag über gab es viele Informationen nicht nur über das Hilfsprojekt „Brillen weltweit“, sondern auch über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins wie den Sternsingern, der alljährlichen Nikolausaktion oder dem Kolpingtheater.

Demnächst sollen die Brillen ihre Reise nach Afrika antreten. Vorsortiert und transportsicher verpackt wurden sie von den Beteiligten bereits. Im nächsten Schritt werden die Brillen in Koblenz gereinigt, aufgearbeitet sowie vermessen und dann in nahezu neuwertigem Zustand versandfertig gemacht.

Hinter der Aktion stecken keinerlei kommerzielle Interessen. Träger von „Brillen weltweit“ ist das Katholische Blindenwerk e.V., das mit dem höchsten Spendensiegel DZI ausgezeichnet wurde. Die Brillen landen vor allem in Afrika, Asien und Südamerika bei sachkundigen Personen in Kliniken, Kranken- oder Missionsstationen und kommen dort kostenfrei sehbehinderten, aber mittellosen Menschen zugute. Weitere Informationen gibt es online auf www.brillenweltweit.de