Briefmarken Aktion mit neuer Sammelstelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingsfamilie Tettnang hat einen neuen Sammelkasten für Briefmarken in der Schenkstube, Montfortstraße 2, errichtet.

Die Briefmarken-Aktion ist eine wichtige Säule der Finanzierung berufsbildender Maßnahmen. Mit dem Verkauf von gesammelten Briefmarken erhalten Jugendliche in Afrika, Lateinamerika, Asien und Mittel- und Osteuropa die Chance auf eine bessere Zukunft. Der Verkaufserlös von 1 kg Briefmarken liegt zwischen 6 und 20 Euro. Eine berufliche Ausbildung kostet durchschnittlich 200 Euro.

Briefmarken können nun an folgenden Stellen abgegeben werden: St. Gallus- Kirche, St. Anna - Kirche, Schenkstube in der Montfortstraße 2, St. Maria- Kirche in Meckenbeuren und der St. Verena- Kirche in Kehlen.

Ein großer Dank an alle, die Briefmarken hierfür spenden und an die Schenkstube in der Montfortstraße für den neuen Standort.