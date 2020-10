Brekkie’s Inn steht für ein authentisches Musikerlebnis

Mit Brekkie’s Inn auf der Zeig-mir-den-Ort-Tour: Die ersten Termine sind am Samstag, 10. Oktober, ab 11 Uhr in der Montfortstraße und ab 14 Uhr auf dem Schloßplatz. Mit Brekkie’s Inn auf Tour sein, bedeute ein authentisches Musikerlebnis im kleinen Kreis – immer spontan, absolut unplugged und fernab der Konzertbühnen. „Nichts ist so wichtig wie Musik, vor allem dann, wenn das ganze öffentliche Leben auf den Kopf gestellt wird. Aber wo darf Musik erklingen? So viele Bühnen sind plötzlich nicht mehr bespielbar. Das ist schlimm für uns Musiker. Aber Brekkie’s Inn liegt das Reisen und Wege finden im Blut und man kann die Band stattdessen nun an den ungewöhnlichsten Orten und Plätzen entdecken“, erklärt die Band. Mehr Infos gibt’s unter: www.brekkies-inn.com. Foto: Brekkie’s Inn