Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen kurz nach ein Uhr offenbar versucht, eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich der Bundesstraße 467 bei Schäferhof in Brand zu setzen. Die sberichtet die Polizei. Ein Verkehrsteilnehmer war auf ein kleines Feuer am Gerät aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten brennende Grillanzünder unter der Anlage fest. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07542 / 937 10 zu melden.