Brückenschlag im Argental

Zweiundzwanzig Monate hat es gedauert, bis die am 1. Dezember 2015 aus Sicherheitsgründen gesperrte Hängebrücke zwischen Unterlangnau und Badhütten demontiert und wieder aufgebaut war. In einem fundierten Vortrag hat Konrad Neumann am Freitagabend im Dorftreff die Geschichte des Argenübergangs vom frühen Holzsteg bis zur Einweihung der neuen Brücke aufgerollt.

Dorfladen & Dorftreff-Gesellschafter Stefan Wortmann berichtete in seiner Begrüßung stolz, dass seit der Eröffnung der Einrichtung, kurz D&D, dank eines „Dreamteams“ engagierter Mitarbeiter bereits fünfzig kulturelle und soziale Veranstaltungen stattgefunden haben, wobei Konrad Neumann auch der Erste gewesen sei, der hier einen Vortrag gehalten habe. „Konrad Neumann kennt die Ortsgeschichte wie kein anderer“, bestätigte auch Ortsvorsteher Peter Bentele.

Neumann hat nicht nur das Archiv der Ortschaft Langnau vor dem Verfall gerettet und aufgearbeitet, er hat auch die Geschichte und Sanierung der Badhütten-Brücke akribisch verfolgt. Den imposanten Fotografien nach, die seinen Vortrag begleiteten, muss er fast täglich mit der Kamera vor Ort auf der Jagd gewesen sein. Wie er sagte, wollte er nicht auf die politischen Querelen eingehen, die das ganze Unternehmen begleitet hatten, sondern sich ganz auf den Übergang konzentrieren.

Argenübergänge schon 1643 verzeichnet

Fotos und Animationen ließen augenfällig in Geschichte und Gegenwart eintauchen. Schon in einer Karte von 1643 waren Flussübergänge eingezeichnet, wobei die Gießenbrücke der letzte vor der Mündung war, denn das Argendelta habe sich ständig verändert und daher keine Übergänge mehr möglich gemacht. Dass insgesamt genügend davon existierten und die Zölle angemessen waren, beweise der ausgeglichene Handel, das ausgeglichene Verhältnis von Wohnplätzen auf beiden Seiten der Argen.

Der Argenübergang zwischen Unterlangnau und Laimnau sei ab dem 16. Mai 1772 beweisbar: Ein so datiertes Protokoll, das Neumann im Archiv gefunden und entziffert hat, hält einen Streit zwischen dem Lindauer Spital und der Monfortschen Regierung fest. Um „künpftige händel zu verhiten“ wurde damals ein Kompromiss gefunden: Lindau zahlt und die Montforter lassen die Arbeiten ausführen.

Wichtige Handelswege führten von Lindau aus durch Montfortsches Gebiet, wo Übergänge in Gießen, Kehlen oder Lochbruck für Fuhrwerke geeignet waren, kleinere Holzstege wie in Unterlangnau, Heggelbach oder Achberg/Flunau nur für Fußgänger. Zahlreiche Gefahren drohten den Brücken, Eisgang und Hochwasser ebenso wie Bautyp und Alterung. So wurde der 1870 errichtete Holzsteg bereits 1877 Opfer des Hochwassers. Eine Aktiengesellschaft sorgte für die Finanzierung eines neuen Übergangs, der sich dann durch den Wegezoll refinanzierte.

Korrosion, Dehnung, Drahtbruch

Eine 1941 durch Hochwasser weggebrochene Mittelstütze forderte erneut einen Neubau. Diese Hängebrücke war es, die jetzt nach 72 Jahren erneuert wurde. Neumanns Fotos dokumentierten die unsichere Seilumlenkung der Vorgängerbrücken von 1879 und 1945, ein Hauptmangel des desolaten Gesamtzustands. Korrosion, Dehnung, Drahtbruch und zu starke Schwingung hatte zum Tragkraftverlust geführt, dem man jetzt durch neue Umlenksättel und verstärkte Widerlager entgegenwirkt.

Bild für Bild dokumentierte den Abbau und das erneute Zusammensetzen des „Puzzles“, denn es sollte so viel wie möglich von der historischen Substanz erhalten bleiben. Jede historische Traverse ist nummeriert und an gleicher Stelle wieder montiert worden. Interessiert verfolgten die Gäste im vollen Dorftreff, darunter auch eine Reihe Mitarbeiter der beteiligten Baufirmen, die Details vom Sichern der Pylone bis zum Einbau von Brückenbelag und Geländer.

Spannend waren die akrobatischen Arbeiten an Arbeits-, Zug- und Tragseilen. Vergleiche von vorher und nachher zeigten die Veränderungen, die erhöhte Sicherheit, den vereinfachten Zugang. Mit Bildern vom großen Einweihungsfest und der Brückenübergabe ging der spannende Vortragsabend zu Ende.