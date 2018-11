BoRa wirbt um Kandidatinnen

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind nach Ansicht des Frauennetzwerks BoRa immer noch viel zu wenige Frauen in den Gemeinde- und Kreisräten von Baden-Württemberg vertreten. Das parteiübergreifende Frauennetzwerk BoRa aus Kommunalpolitikerinnen aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Ravensburg will dies ändern, wie es in einer Pressemitteilung schreibt. Nach zahlreichen Veranstaltungen in dieser Region warb BoRa nun auch in Meckenbeuren um Frauen, die zu einer Kandidatur bei der Kommunalwahl 2019 bereit sind.

„Kommunal gestalten – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ war das Motto der Veranstaltung, die BoRa gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung im Familientreff angeboten hatte. Die Organisatorinnen Ingrid Sauter und Ursula Herold-Schmidt konnten neben Bürgermeisterin Elisabeth Kugel rund 20 Frauen begrüßen, die sich ein Engagement bei der nächsten Kommunalwahl vorstellen können. In lebhaften Gesprächsrunden wurden Wege zu einer erfolgreichen Kandidatur aufgezeigt und über Motivation, Antrieb und Hemmungen sowie über die Vereinbarkeit von Kommunalpolitik und Alltag diskutiert. Anschließend nahm Heinke Salisch, langjährige Kommunalpolitikerin und ehemalige Europaabgeordnete, die Zuhörerinnen auf eine kleine Reise zu ihren eigenen Erfahrungen in der Kommunalpolitik mit. Viele Fragen nach Wahlkampf, Themen, Aufgaben und Auswirkungen auf das Privatleben wurden von ihr realistisch und mit Lebensweisheit beantwortet. „Es gibt Lust und Frust, aber es lohnt sich und ist ein tolles und befriedigendes Engagement“. Und: „Demokratie lebt davon, dass Leute sagen: ja, ich mach’s!“