Bodo verlängert den Ferienfahrplan

Der verlängerte Lockdown bringt auch Veränderungen für das Fahrplanangebot im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, kurz Bodo. So verkehren Bus und Bahn auch ab Montag, 11. Januar, und bis auf Weiteres nach dem Ferienfahrplan. Das teilt Bodo mit. Die Fahrplandaten in der elektronischen Fahrplanauskunft können erst zeitverzögert angepasst werden. Es komme daher zu fehlerhaften Auskünften und entsprechend falschen Echtzeitangaben.

Mit dem von Bund und Ländern vereinbarten verlängerten Lockdown werden die Verkehrsunternehmen im Bodo ihr Angebot ab Montag, 11. Januar, auf den Ferienfahrplan umstellen. Ob dann ab dem 18. Januar wieder der Schulfahrplan greifen wird, sei abhängig von den politischen Entscheidungen der kommenden Woche.

Die Fahrplandaten in der elektronischen Fahrplanauskunft werden zum 11. Januar nicht korrekt beauskunftet. Entsprechend komme es auch zu fehlerhaften Echtzeitangaben. Grund sei die kurzfristige Mitteilung über den verlängerten Lockdown. So benötige das Einspielen von neuen Fahrplanzeiten laut Mitteilung stets einige Tage an zeitlichem Vorlauf. Ab Freitag, 17. Januar, sei mit einer korrekten Auskunft zu rechnen.

Fahrplaninformationen erteilt das jeweilige Verkehrsunternehmen. Eine nachträgliche Rückgabe von Schülermonatskarten für den Monat Januar sei laut Mitteilung nicht möglich. Die Freizeit- und Ferienregelung der Schülermonatskarten und damit ganztägige Netzgültigkeit werden bis mindestens 17. Januar verlängert.

Auch die aktuell geltenden Ausnahmen im Fahrplanangebot bleiben bestehen. Unter der Homepage www.bodo.de ist im Bereich Aktuelles eine Übersicht mit den Fahrplaneinschränkungen, wie beispielsweise den nicht verkehrenden Nachtbus-Linien 1 bis 4, eingestellt.