Blutreitergruppe traf sich zur Jahreshauptversammlung

am 30.07.2021 fand in Dentenweiler, auf dem Hof von Eugen Gierer die jährliche Hauptversammlung der Blutreitergruppe Hiltensweiler Laimnau Unterreitnau statt.

In diesem Jahr wurden gleich zwei große Überraschungen verkündet. Der Kirchengemeinderat von St. Martin in Weingarten hat vor einigen Monaten beschlossen, dass zukünftig auch Frauen als Reiterinnen an der Blutfreitagsprozession teilnehmen dürfen. In dem Beschluss wurde ausdrücklich festgelegt, dass jede Gruppe selbst darüber entscheiden kann, ob Frauen in ihren Reihen zugelassen sind.

In der Blutreitergruppe Hiltensweiler Laimnau Unterreitnau soll diese Neuerung von Vorstand und Ausschuss vorbereitet werden. Vor dem nächsten Blutritt wird dann über diese grundlegende Änderung abgestimmt.

Die zweite große Überraschung brachte der Rückzug des Gruppenführers Eugen Gierer. Nach 25 Jahren entschloss sich Gierer, dass es an der Zeit für einen Wechsel sei und er die Leitung der Gruppe abgeben möchte. Sein besonderer Dank galt allen Mitgliedern der Blutreitergruppe für die gute Zusammenarbeit und allen Familien für die Unterstützung bei der Bewirtung am Blutfreitag.

Die ganze Gruppe lobte Eugen Gierer für seinen großen Einsatz über ein Viertel-Jahrhundert. Der gute Zusammenhalt in der Gruppe war stets sein besonderes Anliegen, den er durch die Organisation von Sommerfesten immer zu festigen wusste. Seine umsichtige, besonnene Art, gepaart mit viel Gespür für die Pferde, waren seine besonderen Stärken. So konnte er vom Aufbruch am Quartier bis zum Ende des Blutritts Ruhe für die gesamte Gruppe vermitteln.

Zum neuen Gruppenführer wurde der bisherige Stellvertreter, Klaus Bentele, einstimmig gewählt. Desgleichen wurden Manfred Witzigmann als Stellvertreter, Werner Brauchle als Kassier und Peter Bentele als Schriftführer bestimmt. Im Ausschuss sind die nächsten Jahre Berthold Amann, Josef Gutensohn, Otto Heis, Robert Ruppaner und Franz Strodel vertreten. Dass der scheidende Gruppenführer Eugen Gierer zum Abschied für alle Versammlungsteilnehmer Essen und Getränke spendierte, wurde mit besonderem Beifall bedacht. Die gesamte Gruppe blickt nun voller Vorfreude auf den Blutritt im Jahr 2022.