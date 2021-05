Blutreitergruppe Tettnang hält Maiandacht

Ein goldenes Händchen hatten die Planer der Blutreitergruppe Tettnang mit der Terminierung ihrer Maiandacht auf der Brünnensweiler Höhe bewiesen. Vor einem Alpenpanorama von den Bayrischen bis zu den Schweizer Bergen spannte sich der Bogen vor der Kapelle „Maria Königin des Friedens“. Davor begrüßte Pfarrer Riedle an diesem Pfingstsonntagabend gut fünfzig Blutreiter mit ihren Familienangehörigen – alle natürlich mit genügend Abstand. Etwas im Hintergrund begleitete eine Abordnung der Stadtkapelle Tettnang die Maiandacht musikalisch. Dem Anlass entsprechend hatte die Ansprache von Pfarrer Riedle „Maria als die Glaubende“ aus dem Lukasevangelium zum Thema: „Das Große an Maria ist, dass sie sich auf Gott einlässt. Trotz des Risikos, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Diese Einstellung hat sich durch ihr ganzes Leben begleitet. Und Glaube ist die Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen, der mich auf Wege führt, von denen ich nicht weiß, was mich auf ihnen alles erwartet. Aber im Vertrauen darauf, dass Gott alles zum Guten führt.“ Eine denkwürdige Aussage an diesem Ort und an diesem Abend. Foto: tt-bilder