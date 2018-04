Blues hören und Whisky testen

„Blues Inc.“ und Hopfengut No20 laden zum Jubiläums-Whisky- & Blues-Abend ein. Am Freitag, 13. April und am Samstag, 14. April bietet sich ab 20 Uhr im Hopfengut No20 in Siggenweiler zum nunmehr zehnten Mal eine besondere Gelegenheit für Fans packender Blues-Rhythmen und alle, die etwas über Whisky erfahren und erschmecken wollen. An diesen Abenden bietet die Gaststätte im Hopfengut wieder verschiedene erlesene Whiskysorten an. Zudem wird das Publikum während des Programms über die einzelnen Sorten informiert. Die Band „Blues Inc.“ aus dem oberschwäbischen Raum steht für erdigen, elektrischen Blues, der mit Elementen aus Rock, Soul und Funk angereichert ist. Interpretiert werden unter anderem die Musikstile von Bluesgrößen wie BB King, Muddy Waters und den Blues Brothers. Auch dieses Mal kann man wieder auf musikalische Überraschungsgäste gespannt sein. Einlass ab 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Weitere Informationen und Kartenvorverkauf unter 07542/952206 oder per E-Mail unter mail@hopfengut.de. Aufgrund der großen Nachfrage ist für den 17. November noch ein Zusatztermin vorgesehen.