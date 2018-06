Blechen und rennen: Den 100-Kilometer-Lauf lassen sie sich was kosten

Was sie sich vorgenommen haben, ist sportlich: Gerd Müller, Joffrey Jaenicke, Jan Korf und Bernhard Lohr wollen 100 Kilometer bewältigen. In höchsten 30 Stunden. Die vier Männer, allesamt bei der Tettnanger Firma Schulz engineering angestellt, haben sich vorgenommen, beim Oxfam Trailwalker 2013 mitzulaufen. Der Oxfam Trailwalker ist ein weltweit stattfindendes Charity-Ereignis und geht am Samstag im Harz über die Bühne. Beim Training am Mittwochabend konnte Bernhard Lohr, der den Impuls gegeben hatte, nicht teilnehmen. Dennoch herrscht Optimismus bei den Läufern. „Es ist eine Mischung aus sportlicher Herausforderung, Team-Erlebnis und Spenden-Lauf in einem“, schildert Joffrey Jaenicke, der sich wie seine Kollegen zuvor noch nie an so eine Distanz gewagt hat. Ziel ist es, in einem Team bestehend aus vier Läufern und zwei Supportern, die Strecke von 100 Kilometern in maximal 30 Stunden zu bewältigen. „Aber wir haben uns schon vorgenommen, die Tour in 20 Stunden zu packen“, sagt Gerd Müller mit aufkeimender Zuversicht. Den Support übernehmen Claudia Müller und Nadja Derksen. Jaenicke: „Unsere Supporter sind unser Rückgrat. Sie werden uns an den Checkpoints mit Energie, fester und flüssiger Nahrung und mentaler Unterstützung versorgen.“

Laufen, laufen, laufen

Und nicht nur das Laufpensum ist enorm. Auch die Teilnahmebedingungen haben es in sich. Denn dafür muss jedes Team mindestens 2000 Euro zusammenbringen. Spendengelder, die für Hilfsprojekte von Oxfam verwendet werden. So lautet das diesjährige Motto der Spendenaktion „Wege aus der Armut: Nahrung gerecht verteilen“. „Aktuell haben wir knapp 2500 Euro auf unserem Teamspendenkonto“, freut sich Jaenicke. Der Grundstock stammt aus firmeninternem Kuchenverkauf. Ihr Arbeitgeber hat noch ordentlich was draufgepackt. „Den Rest haben wir über Spenden von Freunden und unseren Familien zusammenbekommen.“

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen. Die Spannung bei den durchtrainierten Athleten ist enorm. „Mit dem Startschuss am Samstag um 7.30 Uhr ist dann alle Aufregung und Nervosität, zumindest bei uns Läufern, vorbei und es geht nur noch ums Laufen, Laufen, Laufen. Wir Läufer sind sehr gespannt, wie sich 100 Kilometer Nonstop-Lauf anfühlen“, blickt Joffrey Jaenicke voraus. Doch für Außenstehende wirkt das Team locker und durchaus in der Lage, die große Herausforderung zu meistern.

In elf Ländern finden in diesem Jahr 16 Trailwalker statt. Gute Kondition ist absolute Voraussetzung, denn es geht über Stock und Stein, auch nachts. Infos gibt es unter

trailwalker.oxfam.de/was-ist-der-Oxfam-Trailwalker