Blechbläser und Saxophonisten spielen in der Schreinerei

Das Blechbläserquartett Was Neues mit Berthold Kiechle und Albrecht Streicher (Trompeten), Thomas Ruffing (Posaune) und Udo Schäfer (Euphonium) tritt am kommenden Sonntag, 23. September, ab 17 Uhr bei einem Werkstattkonzert gemeinsam mit dem Saxophonquartett Sax' weiter im Foyer der Schreinerei Holitsch in Hiltensweiler auf. Das Saxophonquartett spielt in der Besetzung Willibald Herbert und Peter Martin (Altsaxophon), Helmut Schmid (Tenorsaxophon) und Dieter Müller (Baritonsaxophon). Mehrere Mitwirkende sind als Musiklehrer beziehungsweise Dirigenten im Raum Bodensee-Oberschwaben tätig. Auf dem Programm stehen Werke aus verschiedenen Jahrhunderten unter anderem von Georg F. Händel und Wolfgang A. Mozart bis hin zu traditionellen und jazzigen Bearbeitungen bekannter Kompositionen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Für Speisen und Getränke sorgt der Kindergarten St. Josef.