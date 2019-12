Blasmusik spielt vor ausverkauftem Haus

Wenn die Obereisenbacher Musikanten ihr Jahreskonzert geben, dann ist das Haus ausverkauft. So auch am Samstagabend. Eröffnet hatte das Jugendblasorchester Tettnang unter der Leitung von Ulrike Miller den musikalischen Abend.

So mancher kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, was die Jungen schon zu bieten hatten. Die Eröffnungsfanfare „Jubilance“ setzte temperamentvoll festliche, wie auch moderne Akzente. Das orchestrale Volumen dieser jungen Formation zeigte sich aber auch ganz besonders bei „Music from Braveheart“ und „Christmas auld lang Syne“, welche die Jungakteure mit Leichtigkeit und Spielfreude hinlegten.

Sein nunmehr fünftes Konzert bei den „Eisenbachern“ eröffnete Dirigent Benedikt Harscher mit „Festival Flourish“, einer anspruchsvollen Fanfare, die mit mehreren Tempowechseln versehen war. Spürbar war schon beim ersten Stück, dass Dirigent und Orchester eine Einheit bilden und dass neben dem enormen Klangkörper auch das Miteinander total stimmig ist. Charmant führten dann auch die beiden Ansagerinnen Meike Maier und Katja Diemer in die Filmmusik von „Fluch der Karibik“ ein. Auf der „Piratentour“ wurden abenteuerliche Szenen mit gefühlvollen Passagen verknüpft, dabei meisterte die gut gesetzte Oboe einen souveränen Part. Spätestens bei der Ballade „Vivo per lei“ kam Feststimmung in die adventlich dekorierte Halle.

Eher selten aufgeführt wird der ungarische Traditionsmarsch „Kinizsi“ vom Komponisten Julius Fucik. Schwierige Läufe und anspruchsvolle Tonartwechsel von D- nach A- Moll forderten von den Akteuren großes Können beim „ungarischen Herkules“. Bestens kam dieses Gesamtwerk an, war doch die ungestüme und temperamentvolle Art der Balkanmusik spürbar.

Ein weiterer „Fucik-Klassiker“ kam mit „Salve Imperator“ auf die Bühne, bevor mit „Liebling ich hab dich tanzen sehn“ von den Egerländer Musikanten auch Polkaklänge ertönten. Dass die Obereisenbacher genauso in der Pop-Welt zuhause sind, bewiesen sie mit der Interpretation von Alice Merton´s Welthit „No Roots“, einer klangstarken Fassung, bei der man rundum wippende Füße unter den Tischen beobachten konnte. In die Unterwelt des Vatikans entführte noch die Filmmusik aus dem „Da Vinci Code“, bevor ein weiteres Highlight den Konzertabend beschloss: Zur Weihnachtsouvertüre „Adeste Fidelis“ hatten sich die Trompeter Marian Gebhard, Max und Bruno Bohner, nebst den Sängern Johanna Aicher und Alfons Diemer an der Bühnenfront aufgebaut.

Mit einem voluminösen und starken Gesangsvortrag, sowie perfekt intonierten Trompetensignalen wurde endgültig die Weihnachtszeit eingeläutet. Das Vorstandsteam mit Katja Diemer, Bernadette Hund und „Lolo“ Diemer dankte nicht nur dem Publikum, sondern auch den Musikern für eine großartige Leistung.

Zum „Rekordhoch mit 60 Musikanten“ trugen auch die Neulinge Marie Knobloch, Simone und Ramona Buffler, Emilia Gebhard, Manuel Mahle, Sören Haag und Walter Koch bei. Dirigent Benedikt Harscher zeigte sich am Schluss glücklich und zufrieden, obwohl er „große Forderungen“ an seine Musikfreunde zugeben musste. Der Abschluss-Applaus wollte nicht mehr enden und forderte gleich zwei Zugaben, die wiederum unter dem Obereisenbacher Slogan standen - „Blasmusik, die aus dem Herzen spricht“.