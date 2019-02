„Blaskapellen sind heute so stark wie nie“

Zu ihrer alljährlichen Funktionärsversammlung haben sich die Vorstände, Dirigenten und Jugendleiter der Blaskapellen im Bezirk 7 in Obereisenbach getroffen. Neben den Neuwahlen des Bezirksvorstandes standen auch der Gedankenaustausch mit der Musikschule und das Gespräch mit den Vertretern der Montfortfestkommission auf dem Programm.

In seiner Begrüßung skizzierte Bezirksvorsitzender Manfred Ehrle die zurückliegenden Aktivitäten und lobte das engagierte Miteinander der Musikvereine zum Wohle der Bürgerschaft und der Gemeinden. Kritisch wertete Ehrle die schwache Teilnahme beim letztjährigen Sternmarsch auf dem Bärenplatz und appellierte eindringlich an die Vorstände, in den Musikerreihen für „mehr Begeisterung in der Sache zu werben“. Immerhin sei es aktuell gelungen, für den Sternmarsch am 11. September sechs Kapellen zur Teilnahme zu bewegen. Bezirksjugendleiterin Michaela Bentele berichtete von sehr guten Abschlüssen bei den D1-Lehrgängen.

Bei den Neuwahlen des Bezirksvorstandes gab es nur geringe Veränderungen: Zum Bezirksvorsitzenden wurde für weitere drei Jahre Manfred Ehrle und zu seinem Stellvertreter Alfons Diemer gewählt. Die Bezirkskasse führt Sabine Hagg und Benedikt Harscher übernimmt die musikalische Leitung als Bezirks- dirigent. Ein Personalwechsel vollzog sich beim Jugendleiteramt: hier übergab Michaela Bentele an Christian König vom Musikverein Neukirch. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Blasmusikchef bei der scheidenden Jugendleiterin und lobte besonders deren unermüdlichen Einsatz für die Bläserjugend. Musikschulleiter Wolfram Lutz und Vereinskoordinator Uli Hegele bestätigten das gute Ausbildungsniveau der Jugendlichen in den Vereinen und im Vororchester.

Die Leitung der Bläserklassen in den Schulen übernimmt Karlheinz Vetter, der Wert darauflegt, „dass leichte Literatur verwendet wird und dass es den Kindern einfach nur Spaß macht“, wie es im Eigenbericht heißt.

Für die Montfortfestkommission waren Festpräsident Frank Spleiß und Dieter Stohr zur Sitzung gekommen, um zu erfahren, warum auch hier die Motivation der regelmäßigen Teilnahme nachlässt. Seitens der Vereine wurde angeregt, über eine Umzugsverlegung auf den Vormittag und eine Teilnehmer- Getränkestation am Umzugsweg nachzudenken. Abschließend informierten die Funktionäre über ihre anstehenden Konzerte und Festaktivitäten, bevor Bezirksvorsitzender Manfred Ehrle konstatierte: „Unsere Blaskapellen sind heute so stark wie nie; dieses Gut heißt es zu pflegen!“