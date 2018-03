Bitcoin – das Spiel mit dem digitalen Geld

Rund 30 Besucher hatten sich auf den Weg zum Dorfteff in Hiltensweiler gemacht, um sich einen Vortrag über Kryptowährungen anzuhören. Referent war der Vorarlberger Max Kremmel, der Biologie und Immunologie studiert und über 10 Jahre lang in Hong Kong gelebt hat. Da er sich privat stark für die IT-Branche interessiert, hat er sich seit langer Zeit mit dem Thema Kryptowährung befasst.

Kein anderes digitales Thema ist in den vergangenen Monaten so stark in die Medien und Öffentlichkeit geraten wie die sogenannte Kryptowährung. Die erste, und laut Max Kremmel auch einfachste digitale Währung, ist der sogenannte Bitcoin. 2008 veröffentlichte der Bitcoin-Gründer unter dem Pseudonym Satoshi Nakatomo das erste Konzept des Bitcoin-Zahlungssystems. Ein Jahr später folgte die Veröffentlichung der Open-Source-Software. Open-Source bedeutet, dass jeder die Software kostenlos herunterladen und sich somit ein eigenes Bild über die Sicherheit des Programms machen kann. „So eine öffentliche Software sorgt für Transparenz für die Benutzer des ganzen Netzwerkes“, so Kremmel. Allerdings sorge sie auch für einen großen Angriffspunkt für Hacker.

Doch wie funktioniert das digitale Zahlungssystem Bitcoin? „Die Grundlage dafür sind sogenannte digitale Geldbeutel, die Wallets“, erklärt Kremmel „Diese befinden sich auf einem Smartphone oder Computer.“ In den Wallets könne man Bitcoins, die man vorher von Euro gewechselt hat, lagern. Mit eigenen Bitcoins können nun Transaktionen mit anderen Benutzern des Netzwerks stattfinden. „Keiner weiß dabei, von wem eine Transaktion kommt oder an wen eine Transaktion geht“, so Kremmel. Jedes Wallet trägt einen individuellen Schlüssel und sorgt so für Anonymität.

Jede weltweite Transaktion wird in Blöcken (Block-Chains) gesammelt. Wenn diese Blöcke voll sind, wird jeder Block zur Sicherheit verschlüsselt. Jetzt liegt es an den Mitgliedern des Netzwerkes, den Minern, die hochkomplizierten Rechnungen zu lösen und die Transaktionen zu bestätigen. Erst wenn ein Miner es geschafft hat, den Block zu „knacken“, ist eine Transaktion gültig. Für ihre Rechenleistung erhalten die Miner die Transaktionsgebühr, die jeder Benutzer pro Transaktion zahlen muss. Die selbstständige Verwaltung der Wallets, die Anonymität und Transparenz des Systems seien, laut Krempel, die entscheidenden Unterschiede zum bisherigen Bezahlsystems. „Nie war es einfacher mit Geld auf der ganzen Welt zu handeln.“

Geld in den Mülleimer legen

Doch wie jede Neuheit hat auch die Kryptowährung ihre Schattenseiten. Bisher sei der Handel mit Bitcoins laut Kremmel sehr spekulativ, da der Wert eines Bitcoins sehr schwanke. „Ich sage immer: Wer in Kryptowährungen investiert muss es egal sein, ob das Geld morgen weg ist“, sagt Kremmel. Die aktuelle Situation sei mit der eines Aktienkaufs vergleichbar.

Ein weiterer Nachteil sei die wenige Verbreitung von Bitcoins als Zahlungsmittel in Onlineshops oder gar Geschäften in Europa, während man in Teilen von Asien mit Bitcoins bereits wie mit normalem Bargeld zahlen könne. Auch die Auszahlung von Bitcoin in Euro sei bisher nicht sehr einfach, so Kremmel. Man könne seine Bitcoins nur auf Plattformen an andere Anbieter verkaufen, doch dabei können schnell hohe Gebühren aufkommen. Viele Plattformen, auf denen man Bitcoins für Euro oder umgekehrt kaufen kann, stellen sich oft als illegal heraus. Hier warnt Max Kremmel vor Betrügerwebsiten: „Mein Tipp an alle, die sich überlegen mit Bitcoins zu handeln, ist, das Geld zunächst in den Mülleimer zu legen und zu gucken wie sich das anfühlt.“