Bilderbuchtreff: „Frida Furchtlos“ nimmt Kindern die Angst

Umgeben von kuscheligen Kissen hat bei strahlendem Sonnenschein der beliebte Bilderbuchtreff in der Stadtbücherei stattgefunden. Insgesamt 24 Kinder im Kindergartenalter lauschten gespannt der Lesung zu „Frida Furchtlos lädt zum Tee“. Betreut wurden die Kleinen von Sandra Mavely und Andrea Zwießler. Beide sind in der Stadtbücherei tätig.

„Es geht bestimmt gleich los“, versicherte ein kleiner Junge seinem Freund. In einem kleinen Raum, abseits der alltäglichen Bücherwelt, trafen sich die Kinder in ruhiger Atmosphäre in einem gemütlich dekoriertem Zimmer. Bunt geschmückt mit bunten Lichterketten lud der Raum gleich zum Zuhören ein. Auch ein Beamer war Bestandteil des Raums. Die Plätze auf den kleinen Holzbänkchen mit kuscheligen Kissen waren im Nu belegt. Einige Kinder waren ganz aufgeregt und konnten es kaum erwarten.

„Wovor fürchtet ihr euch denn?“, fragte Sandra Mavely, Kinder-und Jugendbibliothekarin zu Beginn in die Gruppe. Wild durcheinander meldeten sich die Kinder, um den anderen Kindern zu erzählen, vor wem oder vor was sie sich fürchteten. „Einer nach dem Anderen“, ermahnte Sandra Mavely. „Ich fürchte mich vor Lamas, weil sie spucken können“, sagte ein blondes Mädchen. „Und ich mich vor Gespenster“, antwortete ein Junge. Die Kinder waren sich einig, die meisten würden sich vor Spinnen fürchten, die sich im ganzen Haus verteilt verstecken. „Also ich fürchte mich vor meiner Schwester“, lachte ein kleiner Junge.

Nach der kleinen Fragerunde begann Sandra Mavely die Geschichte der Frida Furchtlos vorzulesen. Das Bilderbuch handelte von einer Gans namens Frida, die allein ein kleines Häuschen am Rande eines Waldes bewohnte. Die mutige Gans fürchtete sich weder vom Bär, noch vor anderen wilden Tieren. Nicht einmal der Löwe konnte Frida einschüchtern. Die Gans lud alle wilden Tiere zu einer Tasse Tee und zu einem Stückchen Kuchen ein.

Während Sandra Mavely die Geschichte vorlas, haben es sich die Kinder im Vorleseraum gemütlich gemacht und verfolgten mit großen Augen aufmerksam die Bilder, die mithilfe eines Beamers an die Wand projiziert wurden. Auf jedem Bild war eine kleine Besonderheit zu sehen, etwa ein Schatten, eine rote Schubkarre oder leuchtende Augen aus dem Wald.

Im Anschluss folgte eine kleine Bastelrunde. Jedes Kind bekam eine vorgezeichnete Frida auf einem Blatt Papier und zwei kleine vorgezeichnete Stückchen Kuchen zum Ausschneiden. Voller Eifer begannen die Kleinen ihre eigene Frida zu basteln. Dass die größeren Kinder den Jüngeren beim Ausschneiden und Kleben halfen, war für sie selbstverständlich. Ein „Warte ich helf’ dir“, war nicht selten zu hören. Jede Gans sah unterschiedlich aus. Der einen Frida wurden Wimpern angemalt und der anderen mehrere Kuchen dazugebastelt. Zusätzlich klebten sie noch ein echt duftendes Früchte-Teebeutelchen an. Am Ende des Nachmittags war das Bastelzimmer voller bunt ausgemalter Fridas, die zum Tee und Kuchen einluden. Bevor die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden, bekam jedes von ihnen einen leckeren kleinen Muffin mit auf den Nachhauseweg.