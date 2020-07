Bilderbuchkino macht Hausbesuch in Laimnau

Alle Einrichtungen aus dem pädagogischen Bereich leben wegen Corona unter erschwerten Bedingungen. So auch der Laimnauer Kindergarten St. Maria und die Kinderbibliothek Tettnang. Beide Einrichtungen arbeiten eigentlich regelmäßig zusammen. Beispielsweise dann, wenn Kindergruppen einen Ausflug in die Bibliothek machen, um dort an einem Bilderbuchprogramm oder auch einer Führung teilzunehmen. Weil dies alles immer noch nicht erlaubt ist, hat Kindergartenleiterin Silke Schubert die Kinderbibliothekarin Sandra Mavely kurzerhand für ein Bilderbuchkino in den Kindergarten eingeladen.

Da derzeit in der Kinderbibliothek keine Veranstaltungen stattfinden können, sagte die Kinderbibliothek hocherfreut zu, wie die Stadtbücherei in einer Pressemitteilung schreibt. So durften die Kinder das Bilderbuchkino „Dr. Brumm auf Hula-Hula“ im Turnraum genießen. „Dr. Brumm“ ist ein liebenswerter und tollpatschiger Bär, der in zahlreichen Bilderbüchern von Daniel Napp hinreißend gezeichnete Abenteuer erlebt.

Die Kinder freuten sich darüber, dass ihre Kinderbibliothekarin mit dem fröhlichen Bilderbuchkino zu ihnen kam. Diese konnte so den Kindergarten kennenlernen und dabei erleben, mit welchen Besonderheiten die Kolleginnen dort zu tun haben. Am markantesten ist es, dass die Kinder in ihren Gruppen bleiben sollen, egal, was ansteht: Selbst der Garten ist mit Absperrband geteilt, Toiletten sind für die Sonnengruppe und Sternengruppe exklusiv reserviert, Bäder kann man nicht wie früher gemeinsam nutzen.

Es wäre rechtlich möglich, dass die Eltern ihre Kinder in den Kindergarten begleiten. Da der Hausgang in Laimnau jedoch schmal ist, klingeln die Eltern nun und Erzieherinnen holen die Kinder am Eingang ab. „Dadurch sind schon die Kleinen selbstständiger geworden“, beobachtet Silke Schubert. „Sie übernehmen Ausziehen und Umziehen selber, sie kümmern sich um ihre Sachen.“ Wie sie überhaupt alle Regeln selbstverständlich einhalten und manchen Erwachsenen Vorbild sein können. Vielmals am Tag Hände waschen oder die Gruppen freiwillig einhalten – alles klappt reibungslos.

Traurig ist das Kindergartenteam über alles, was ausfallen muss: Kein Übernachten der „Großen“, kein Abschiedsfest, kein gemeinsames Grillen und kein gemeinsames Elternfrühstück ist möglich. Auch die sonst üblichen Einheiten zu bestimmten Themen lassen sich nur schwer durchführen. „Die Hygienemaßnahmen sind anstrengend“, berichtet Lena Hafenbrack stellvertretend für alle Erzieherinnen. „Uns hat allerdings die großartige Unterstützung durch Frau Baader und Frau Havel, die im Rathaus den Fachbereich leiten, sehr geholfen“, ergänzt Silke Schubert. Auch dass alle Kindergärten an einem Strang ziehen und gemeinsam die Probleme besprechen, stärkt die Erzieherinnen. So gibt es bei allen Einschränkungen und Sonderregeln auch viele gute Erfahrungen. Beispielsweise den Besuch aus der Kinderbibliothek. Die schönste Erfahrung ist jedoch für Kinder wie Erzieherinnen, dass sie wieder zusammen sein können.