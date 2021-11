Bilanz: So haben die Leser rund um Tettnang mit ihren Spenden geholfen

Die Weihnachtszeit naht, und damit haben die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ wieder die Möglichkeit, Projekte im Rahmen von „Helfen bringt Freude“ zu unterstützen, der Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

Der Blick geht aus Tettnang, Meckenbeuren, Kressbronn und Neukirch in die Welt und fällt dabei auf drei sehr unterschiedliche Projekt, die an ganz unterschiedlichen Stellen anpacken. Insgesamt unterstützen die Leser aller Lokalausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ neben dem Hauptprojekt im Nordirak fast hundert Initiativen.

Spenden flossen in Brasilien in Nothilfe

Die Pandorga in Sao Leopoldo ist ein Projekt in Brasilien, das auch die Sternsinger von St. Gallus begleiten. Dahinter steckt Heide Kirst, die sich in ihrer Bildungs- und Betreuungseinrichtung seit mehr als einem Vierteljahrhundert um autistische Kinder und Jugendliche kümmert. „Pandorga“ heißt Drache. So sieht Kirst ihre Schützlinge: Als schillernde Persönlichkeiten, die zusammen mit ihren Familien in der Pandorga und ihrem Team einen Bezugspunkt haben. So wie ein Flugdrache, der sich frei bewegt, aber immer fest mit der Erde verbunden ist.

Unter anderem mit den 4900 Euro aus den Leserspenden, die im letzten Jahr jeweils an die lokalen Projekte gegangen sind, hat Kirst mit ihrem Team die Versorgung der Familien aufrechterhalten. Das sind oft Alleinerziehende oder ärmere Familien. Wenn die Kinder in der Pandorga betreut werden, dann können sie Jobs nachgehen. Doch die Betreuung der autistischen Kindern nimmt sonst ihre ganze Zeit in Anspruch: So gab es dann zumindest Unterstützung mit Gütern des täglichen Bedarfs und mit Lebensmitteln, da die Pandorga vorübergehend schließen musste.

In Guinea geht es um ein Lehrerhaus

Der Verein Djarama aus Meckenbeuren existiert seit 2015. Er ist aus dem Engagement der Familie Bah erwachsen, die bereits erheblich länger das Dorf Kassery in der Region Télimélé in Guinea unterstützt. Das Wort steht für „Danke“ in der Sprache Fulbe. Der Ort ist schlecht an die Infrastruktur angebunden – deswegen ist zum Beispiel der Bau von Schöpfbrunnen ein ganz wichtiges Element, um die Versorgung mit sauberem Wasser zu gewährleisten.

Die Mittel der letzten Spendenaktion sind in ein weiteres Projekt geflossen, nämlich den Bau des Lehrerhauses für die Schule vor Ort. Das Vorhaben war durch die Pandemie ins Stocken geraten. Die 4900 Euro machten außerdem den Bau neuer Schöpfbrunnen auf dem Schulgelände möglich und den Bau von Solaranlage. Der Rest der Mittel floss in einen Nothilfetopf, der Menschen direkt unterstützt, die durch die Pandemie in eine akute und existenzbedrohende Not geraten sind.

Auf den Philippinen findet eine Familie Obdach

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es das „Kressbronn Toril Education Program“ (KTEP) von Aurora und Reinhold Kugel aus Kressbronn. Das hilft durch Ausbildung, Arbeitsbeschaffung, aber auch durch Direkthilfe in Notfällen. Ziel von KTEP ist es, Menschen aus der Armut zu befreien uns sie zu befähigen, sich selbst zu versorgen – also die klassische Hilfe zur Selbsthilfe. Das hat bisher gut funktioniert, es ist einiges an Infrastruktur entstanden.

Die Spenden der letztjährigen Aktion „Helfen bringt Freude“ konnte KTEP angesichts der Corona-Pandemie gut für die Direkthilfe brauchen. Und eine elfköpfige Familie sollte damit dann auch endlich ein Obdach bekommen. Das Paar mit seinen neun Kindern hauste bis dahin in einer Hütte, die undicht war: Bei Unwettern gab es keine trockene Stelle mehr dort. Dort sollten sie auch noch vertrieben werden, weil der Eigentümer das Grundstück brauchte. Für 2000 bis 2400 Euro ist es auf den Philippinen möglich, eine kleine Hütte mit Toilette zu bauen - eine Heimat für eine ganze Familie. Hinzu kamen notwendige Reparaturen an anderen Gebäuden und Einrichtungen.