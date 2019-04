Biker feiern am Ostermontag Motorradweihe

Der Motorsportclub Langnau (MSC) lädt am Ostermontag, 22. April, um 10 Uhr alle Biker der Region zu einem Gottesdienst ein. Die Motorradsegnung des Motorsportclubs Langnau für Jedermann zu Beginn der frühjährlichen Motorradsaison findet laut Vorschau in der Pfarrkirche in Laimnau statt. Auch in diesem Jahr segnet Dekan Hangst die Motorradfahrer auf dem Platz vor der Kirche. Danach geht es auf eine kurze Rundfahrt bis zur Argentalhalle. Dort wird jeder Teilnehmer persönlich gesegnet. Nach dem Gottesdienst und der Segnung sorgt der MSC beim Frühschoppen im Foyer der Halle für das leibliche Wohl. Es gibt Weißwürste, Wienerle, Getränke, Kaffee und Kuchen. Die Weihe findet bei jedem Wetter statt. Kontakt: Andrea Kreuzer, Mobil 0170 /930 96 44, Internet: www.msclangnau.de