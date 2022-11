Bigbands laden zum Doppelkonzert ein

Die Bigband des Montfort-Gymnasiums gibt am Samstag, 12. November, in Kooperation mit der Double-TT-Bigband der städtischen Musikschule Tettnang ihr drittes Gemeinschaftskonzert. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums freuen sich schon darauf, ihre fetzigen Stücke zu präsentieren, die sie mit ihrem Leiter Patrick Brugger einstudiert haben, heißt es in einer Ankündigung der Musikschule. Im Anschluss spielt die Double-TT-Bigband, die inzwischen schon fast 20 Jahre besteht (Leitung Roy Spiller), einen Querschnitt aus ihrem neuen Programm mit Funk-, Afro- und Swingmusik. Und natürlich wird gegen Ende des Konzerts auch gemeinsam musiziert. Konzertbeginn ist um 19 Uhr in der Aula des Montfort-Gymnasiums in Tettnang. Der Eintritt ist frei.