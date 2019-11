Bigband spielt melodische Jazz-Grooves

Die Double-TT-Bigband hat in der Aula des Montfort-Gymnasiums Tettnang ein Konzert gegeben. Mit ihrem Bandleader Roy Spiller hatte sie melodische Jazz- und Pop-Grooves im typischen Stil der Band einstudiert und konnte mit einem attraktiven und speziellen Gesangstrio aufwarten, schreibt die Musikschule in einem Pressetext.

Als Special waren bei diesem Konzert die „Trio-Babes“ eingeladen: Ariane Unger, Britta Tetzlaff und Lib Briscoe. Die drei Sängerinnen, die alle auch als Solistinnen in der Region tätig sind, kamen für das Konzert der Bigband als Frauentrio auf die Bühne, um gemeinsam ihre musikalische Lebensfreude weiterzugeben. Und das ist ihnen bestens gelungen. Mit ihren wandlungsfähigen Stimmen schufen sie gleich zu Beginn mit einer kleinen Begleitcombo aus der Band mit Songs wie etwa „The bottom of your soul“ von Josef Williams oder auch „The boy from New York City“ von John Tayler eine atmosphärisch packende Stimmung und bekamen großen Beifall.

Mit attraktiven Klassikern wie „Catwalk“ von Andrew Neu, „Ain’t nobody“ von David Wolinski und „All the Cats“ von Ray Gilbert begeisterte anschließend die Double-TT-Bigband in voller Besetzung mit Roy Spiller. Was die Bandmitglieder musikalisch so draufhaben, zeigte sich immer wieder in qualitätvollen Soli der beiden Trompeter Stefan Kiebler, Stefan Angele, Saxophonist Petzer Kübler und Gitarrist Reiner Dzierzon. In den langsameren Swing-Nummern, wie auch mit ihren rhythmisch strukturierteren Grooves, gefiel die Bigband ausnehmend gut und riss die Zuhörer am Ende zu Zugabe-Rufen hin.