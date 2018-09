Big Data sieht alles

Professorin Petra Grimm, Leiterin des Instituts für digitale Ethik an der Stuttgarter Hochschule der Medien, hat mit dem Vortrag „Welche Werte brauchen wir im digitalen Zeitalter?“ die Vortragsreihe der Schulsozialarbeit im Rahmen des „Pädagogischen Herbstes“ begonnen. Viele Eltern waren in der Aula des Montfort-Gymnasiums Tettnang anwesend und zeigten sich überrascht, welche Tricks Riesenkonzerne wie Google, Facebook und Co. anwenden, um in die Privatsphäre der Nutzer einzudringen und die gewonnenen Informationen für ihre Interessen zu nutzen.

Petra Grimm stellte zu Beginn zwei Seiten der Digitalisierung einander gegenüber. Einerseits, der von Unternehmen angepriesene, verlockende Fortschritt mit Wettbewerbsstärkung, Effizienz und Innovation, auf der anderen Seite die Bedrohung durch intelligente Maschinen, die immer mehr Entscheidungsbefugnis bekommen und unzählige Daten sammeln.

Digitalisierung sollte eigentlich dem Gemeinwohl für ein gutes Leben dienen, doch die Firmen überwachen uns dabei „mit tausend Augen“, angeblich zu unserem eigenen Schutz, wie Grimm erläuterte. Nutzern müsste es vor allem wichtig sein, ihre Privatsphäre zu schützen und damit ihre Identität zu wahren. Doch haben wir darüber keine Kontrolle mehr, wenn wir alles von uns preisgeben, so Petra Grimm. Da die digitale Technik nicht mehr wegzudenken ist, benötigen wir einen Werte-Kompass, der uns dabei unterstützt, den richtigen Weg zu finden. Dazu gehöre, eigenes, digitales Handeln kritisch zu betrachten, Verletzungen anderer im Netz nicht zu akzeptieren und eine nachhaltige Datenwirtschaft zu betreiben.

Auch staatliche Regulierung sei nötig, wie die neue Datenschutzverordnung gezeigt habe. Vielen Nutzern sei erst jetzt bewusst geworden, wer alles Daten über sie sammelt. Eine Bildungsoffensive, die ethische und technische Digitalkompetenz in die Schulen bringt, sowie eine Einschränkung der extremen Machtkonzentration der Internet-Konzerne sei notwendig, so Petra Grimm. Auch Unternehmen, die schon bei der Entwicklung ihrer digitalen Produkte auf den besseren Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden achten, müssen unterstützt werden. Zusammen mit Studenten der Hochschule der Medien in Stuttgart hat Petra Grimm „Zehn Gebote der Digitalen Technik“ ausgearbeitet, die sie zum Ende ihres Vortrags vorstellte. Sie sollen vor allem Jugendliche vor unüberlegtem Handeln im Netz schützen.