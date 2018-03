Selbstgemachtes ist angesagt – und so liegt auch selbstgebrautes Bier im Trend. Das haben die Neukircher Unternehmer von ‚Hopfen und mehr’ genutzt – und einen Hobbybrauerversandhandel eröffnet. Dabei besteht die Möglichkeit des Home-Brewing nicht nur für Spezialisten. „Das geht schon mit einem Einmachtopf und einem kleinen Brauset“, sagt Geschäftsführerin Monika Muranyi, „oder natürlich, wenn man eine Thermo-Küchenmaschine hat.“ Das Team von ‚Hopfen und mehr’ stellt mit dem ‚Microbrauset’ auf der IBO das weltweit erste Home-Brewing-Set für Universalküchenmaschinen vor. Mit den passend zusammengestellten Zutaten und dem entsprechenden Zubehör geht Bierbrauen jetzt auch in Universal-Küchen-Geräten, wie „Thermomix“, „Cooking ChefGourmet“, „Medion“ oder „Prep&Cook“.

„Nachgefragt wurde das schon lange“, erklärt Firmengründer Christian Herkommer von ‚Hopfen und mehr’ auf Anfrage am Stand, „nun wird vermutlich unser neuestes Produkt manche Herzen höher schlagen lassen.“

Eine vorhandene All-in-one-Küchenmaschine lässt sich nun also auch als Brauanlage nutzen. Im Angebot sind schon die Sorten Helles, Weizen und India Pale Ale (IPA). Das Brauset der unternehmenseigenen Marke BierKwik enthält dafür Flaschen und Probiergläser, Gärbehälter und anderes Zubehör, wie Hopfen, Malz und Hefe. „Das ist quasi die kleinste Brauerei der Welt“, erläutert Vertriebsleiter Manuel Laubenberger zum Bierbrauen mit Universal-Küchenmaschinen, „dabei einfach, begeisternd und mit gutem Ergebnis.“

Am Stand werden Messebesucher fachmännisch zu den neuen Home-Brewing-Möglichkeiten mit ihrer High-Tech Küchenmaschine beraten. Dazu gibt es auch ein Gewinnspiel und tägliche Verlosungsaktionen. Bei ‚Hopfen und mehr’ ist man ständig dabei, sinnvolle, nachhaltige und aktuelle Produkte rund ums Selberbrauen anzubieten. Worum es dabei geht, sagt Christian Herkommer, CEO des Hobbybrauerversandhandels: „Phantastisch, wenn man mit einfachsten Mitteln und vorhandenen Geräten beim Selberbrauen ein Bier bekommt, das den Heimbrauer, seine Familie oder seine Gäste gleichermaßen begeistert.“

Christian Herkommer hat bereits 2003 angefangen, eigenes Bier zu brauen. So legte er den Grundstein für „Hopfen und mehr“ mit dem Onlineshop „www.hobbybrauerversand.de“. Hier gibt es mittlerweile alles für gutes Bier, auch für spezielle Sorten. Das Angebot geht von Hefe, Hopfen und Malz bis zu Brauanlagen, Geräten - und auch sämtliches Zubehör gehört zum stetig wachsenden Angebot. Die Neukircher Firma „Hopfen und mehr“ ist mittlerweile einer der führenden Anbieter für Hobbybrauartikel weltweit. Wie die Spezialisten fürs Hobbybierbrauen aus Neukirch versichern, stehe eines immer ganz vorne an: der Servicegedanke und ein Angebot rund ums Sortiment für alles, was der Heimbrauer braucht. Bis am Sonntag werden die neuen ‚Microbrausets’ noch auf der IBO in Halle 5, Stand 716 im Bereich „Regionales Genießen“, neben der Kocharena, vorgestellt.