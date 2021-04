Bibliotheks-Medien kommen aus dem Lockdown zurück

Mit Beginn des Monats April kehrt die Stadtbücherei Tettnang zu ihren regulären Ausleihregeln zurück. Entliehene Medien werden nicht mehr automatisch verlängert, teilt das Büchereiteam aktuell mit. Alle Medien, die von diesen Verlängerungen betroffen waren, sollen zurückgebracht werden. Es handelt sich um Titel, die vor dem 1. März entliehen worden sind.

Zahlreiche dieser Medien konnten laut Mitteilung bereits abgegeben werden, da die Stadtbücherei Tettnang die gesamte Pandemiezeit hindurch für die Rückgaben offen war. Dies war wie alle anderen Regelungen durchgehend und tagesaktuell auf der Bibliothekshomepage angezeigt.

„Durch die Pandemie wurden die Menschen jedoch mit so vielen Informationen konfrontiert, dass nicht alle Bibliothekskundinnen und Kunden darauf geachtet haben“, vermutet die Stadtbücherei. Um möglichst alle Leserinnen und Leser zu erreichen, wurden sie nun per E-Mail oder per Brief angeschrieben. Bis Samstag, 17. April, sollten die entsprechenden Medien abgegeben werden. Ab diesem Datum werden wieder reguläre Gebühren erhoben.

Die Rückkehr zu den regulären Ausleihregeln erfolgt trotz der Tatsache, dass ein Bibliotheksbesuch derzeit nur nach Anmeldung möglich ist oder Medien nur auf Bestellung abgeholt werden können. Da auch auf diesen Wegen sehr viel entliehen wird, braucht die Stadtbücherei nun auch alle diejenigen Titel, die pandemiebedingt länger außer Haus waren, teilen die Verantwortlichen abschließend mit.