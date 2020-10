BG Bodensee mit Auswärtserfolg

Im zweiten Spiel der Bezirksliga Ost gastierten die BG Bodensee Pirates bei den Lions des TV Weingarten. Nach dem holprigen Start im ersten Saisonspiel sollte gegen die Heimmannschaft aus Weingarten ein Gang zugelegt werden. Zudem hat das Team aus Weingarten einige Leistungsträger der letzten Saison verloren, sodass die Pirates zuversichtlich in das Spiel gingen.

Der Beginn war geprägt durch kopfloses Agieren der Pirates, sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive. Erst nach der Hälfte des ersten Viertels fanden sie mit einer aggressiven Verteidigung Zugang zum Spiel. Dadurch konnte sich das Team vom Bodensee ein wenig absetzen und mit einer 24:14-Führung in das zweite Viertel gehen. Dieses dominierten die Pirates und so stand es zur Halbzeit bereits 50:23.

Die zweite Halbzeit verlief recht zäh: Viele Foulpfiffe, Unterbrechungen sowie technische Fehler verhinderten immer wieder einen Spielfluss. Die Pirates müssen sich hier an die eigene Nase fassen, da sie durch Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten oft den Ball verloren. Das Spiel plätscherte vor sich hin und am Ende gewannen die Pirates dieses erste Auswärtsspiel mit 87:60 ohne zu glänzen.