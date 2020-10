BG Bodensee feiert knappen Sieg

Mit einem glücklichen 98:93-Sieg über die MTG Wangen sind die Basketballer von der BG Bodensee Pirates in die neue Saison gestartet. Trotz Corona-Beschränkungen fanden sich einige Zuschauer in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang ein und wurden zumindest an Dramatik dafür belohnt.

Die erste Halbzeit war geprägt durch guten offensiven Basketball gepaart mit schwacher Defensive auf beiden Seiten. Die Pirates konnten immer wieder ihre Schnelligkeit ausnutzen, die Wangener hingegen überzeugten durch überlegtes Halbfeldspiel und dadurch resultierende einfache Abschlussmöglichkeiten am Korb. Bis zum Seitenwechsel setzte sich keine Mannschaft ab (41:43).

Auch die zweite Hälfte war ein Hin und Her, bei dem die Gäste aus Wangen zwei Sekunden vor Schluss mit einer Drei-Punkte-Führung schon wie der sichere Sieger aussahen. Ein Verzweiflungswurf der Pirates aus der eigenen Hälfte wurde jedoch gefoult und dadurch gab es die Möglichkeit, das Spiel mit drei Freiwürfen noch auszugleichen (Stand 81:84). Der erste Freiwurf verfehlte sein Ziel, der zweite Freiwurf gelang, der dritte Versuch wurde absichtlich daneben geworfen. Die Pirates sicherten den Offensivrebound und retten sich mit dem Korb zum 84:84 in die Verlängerung.

Angestachelt von der Chance, dieses schon verloren geglaubte Spiel doch noch zu gewinnen, kämpften die Pirates nun um jeden Ball und entschieden die Partie noch für sich.