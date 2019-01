Bewohner ruft Einbrechern zu

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr mit Gewalt versucht, in ein Gebäude in der Tettnanger Straße zu kommen. Zuvor hatten die Täter drei Lampen mit Bewegungsmeldern abmontiert und versuchten dann über ein Fenster in das Gebäudeinnerr zu gelangen. Das berichtet die Polizei.

Ein Bewohner wurde durch das Zerspringen einer Fensterscheibe wach und rief aus dem Fenster, woraufhin die Unbekannten von dem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden rund 1000 Euro.