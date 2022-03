Bewegung und Spaß mit dem Ski und Sport Club Tettnang

Wer Lust auf einen Lauftreff und Nordic Walking hat, ist bein Ski- und Sport Club Tettnang richtig. Saisoneröffnung ist am 4. April. Dann startet der SSC-Tettnang sein Outdoor Angebot mit Lauftreff und Nordic Walking. Los geht’s um 18.45 Uhr beim Waldparkplatz Schäferhof. Die Lauf- und Walkingangebote sind laut Verein besonders geeignet, um die Fitness zu verbessern und eine gute Kondition aufzubauen. Dabei gehe es nicht nur darum, mit viel Schwung und Power sportlich in die Sommersaison zu starten. In der Gemeinschaft mache das Training und das gemeinsame Verabschieden von überflüssigen Kilos deutlich mehr Spaß. Unter den Teilnehmern wird ein Funktionsshirt verlost, kündigte der Verein an. Lauftreff und Nordic-Walking findet jeden Montag und Donnerstag um 19 Uhr statt. Es kann in verschiedenen Leistungsgruppen trainiert werden. Für Einsteiger gibt es eine Jogging-Light Gruppe mit Gehpausen. Ein Einstieg in Nordic-Walking ist jederzeit möglich. Walking-Stöcke können ausgeliehen werden. Das Gehen mit Stöcken trainiert den Körper und bringt ihn in Schwung, heißt es in der Medienmitteilung des Vereins. Herz, Kreislauf sowie die Muskeln werden dabei intensiv trainiert. Beim Lauftreff gibt es folgende Angebote: am Montag (drei Laufgruppen) Power Jogging etwa zehn Kilometer, Fit & Fun etwa acht Kilometer (Crosslauf) und Jogging Light etwa sechs Kilometer (für Einsteiger mit Gehpausen) sowie am Donnerstag eine Laufgruppe Fit & Fun etwa acht Kilometer(Crosslauf). Beim Nordic-Walking Treff gibt es folgende Angebote: Montag eine Laufgruppe mit 1,5 Stunden und Donnerstag zwei Laufgruppen mit einer und 1,5 Stunden. Am Donnerstagvormittag gibt es ein Angebot ganzjährig von 8.45 bis 9.45 Uhr. Der Ski und Sport Club Tettnang freut sich auf viele Teilnehmer.