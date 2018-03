Betrunkener fährt Audi an und flüchtet

Ein betrunkener 40-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in der Lorettostraße in Tettnang ein Auto gestreift, fuhr anschließend aber weiter. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später aber stellen.

Der Mann war bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge zu weit auf die linke Fahrbahnseite geraten und hatte hierbei den Audi eines entgegen kommenden, gleichaltrigen Mannes gestreift. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, war der mutmaßliche Unfallverursacher anschließend davon gefahren. Wegen eines platten Reifens musste er seine Fahrt jedoch in der Lindauer Straße beenden, wo er vom Geschädigten, der bereits die Verfolgung aufgenommen hatte, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten 40-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein.