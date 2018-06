Betriebserweiterung: Absage mit Vorbehalt

Mit knapper Mehrheit hat der Ortschaftsrat Langnau am Dienstagabend der kontrovers diskutierten Bauvoranfrage für eine Betriebserweiterung in Rudenweiler eine Absage erteilt. Einig war man sich im Gremium zwar, eine Erweiterung grundsätzlich zulassen zu wollen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die zunächst geprüft werden sollen.

Ausgerechnet jener Ortschaftsrat, der sich im Vorfeld massiv gegen die Bauvoranfrage ausgesprochen hatte, nahm an der Diskussion gar nicht teil. Konrad Renz (Freie Wähler) rückte vom Tisch ab, weil er möglicherweise befangen sein könnte. Hintergrund ist ein für das zu bebauende Grundstück 1991 im Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht zugunsten seiner Mutter, das mittlerweile auf Renz selbst und seine Miterben übergegangen ist. Die Frage, ob dadurch tatsächlich ein Befangenheitsgrund vorliegt, ist zwar noch nicht geklärt. Um eine Diskussion zu vermeiden, zog sich Renz aber vorsorglich freiwillig zurück.

Die im Vorfeld heiß diskutierte Frage, ob das Grundstück, auf dem nun im Zuge einer Betriebserweiterung eine Gewerbehalle gebaut werden soll, baurechtlich dem Innen- oder Außenbereich zuzuordenen ist, spielte in der Sitzung keine große Rolle mehr. Ein von der Stadt beauftragter Fachanwalt war zwar zum Ergebnis gekommen, dass das Grundstück im Außenbereich liege. Doch Stefan Amann, Fachbereichsleiter Bauberatung und Bauverwaltung, blieb trotzdem bei seiner Einschätzung, dass es rechtlich vertretbar wäre, den Innenbereich so abzugrenzen, dass das Grundstück davon erfasst wird. „Das entspräche der gängigen Praxis. In der Vergangenheit haben wir immer versucht, möglich zu machen, was möglich ist“, so Amann. Klar sei aber, dass die Halle in kleinerem Umfang geplant werden müsste, um genehmigungsfähig zu sein.

„Infrastruktur ist entscheidend“

Für diese Vorgehensweise sprach sich dann auch die CDU-Fraktion aus. „Unser Ziel muss sein, den Betrieb und die Arbeitsplätze im Ort zu halten“, sagte Manfred Ehrle, der beantragte, der Bauvoranfrage grundsätzlich das Einvernehmen zu erteilen – unter der Voraussetzung, dass die Planung abgespeckt und geprüft wird, ob Stromversorgung und vorhandene Zufahrt ausreichend sind oder ob hier jeweils nachgebessert werden muss beziehungsweise kann.

Grundsätzlich gerne zulassen würden auch Freie Wähler und Bürger für Bürger die Betriebserweiterung. Sowohl Markus Brugger (BfB) als auch Markus Witzemann (FW) sprachen sich zunächst dafür aus, eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung aufzustellen, um klar zu regeln, welche Grundstücke dem Innenbereich zuzuordenen sind – auch mit Signalwirkung für die anderen Weiler. Nach dem Hinweis von Stadtbauamtsleiter Günther Schwenke, dass dieses Verfahren aufwändig und zeitintensiv wäre und trotzdem bei ähnlichen Fällen jedes Mal wieder gesondert diskutiert werden müsste, beantragte Markus Brugger schließlich, das Einvernehmen zunächst zu versagen, die Planung überarbeiten und das Thema Infrastruktur prüfen zu lassen – und dann erneut im Ortschaftsrat zu beraten. „Die Infrastruktur ist für die Freigabe entscheidend“, so Brugger. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen der CDU-Räte ging der Antrag durch.