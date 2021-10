Betonmischerlotterie ist auch online ein Erfolg

Leider musste auch in diesem Jahr das beliebte Tettnanger Bähnlesfest ausfallen. Der Lionsclub Tettnang Montfort wollte es einem Eigenbericht zufolge aber nicht hinnehmen, dass seine langjährige, erfolgreiche Betonmischerlotterie erneut ausfallen würde. Deshalb besonnen sich die Verantwortlichen und schlugen den Clubmitgliedern eine Online-Lotterie vor, heißt es im Pressebericht.

Die Ziehung sollte ohne Publikum coronagemäß live im Internet übertragen werden. Mit Hilfe von Berthold Messmer von Messmer-Multimedia Tettnang, der die Idee sofort positiv aufnahm und den Lionsclub nach Kräften unterstützte, wurde die Online-Ziehung durchgeführt.

Dritte Gewinnausgabe am Dienstag, 5. Oktober, ab 17 Uhr in der Sparkasse

Allen Skeptikern zum Trotz wurde die Lotterie ein überwältigender Erfolg: Alle 1500 Lose konnten verkauft und 218 Gewinne, allesamt gesponsert, verteilt werden. Weit über 7000 Euro wurden so netto eingenommen und kommen in den nächsten Monaten gemeinnützigen Projekten zugute, zum großen Teil im Altkreis Tettnang. Allen Spendern und Loskäufern, Berthold Messmer und seiner Crew, der Firma Eberle Meckenbeuren und den vielen Helfern gilt denn auch ein herzliches Dankeschön.

Wie auf jedem Los vermerkt, fanden bereits zwei Termine für die Gewinnausgabe statt. Eine weitere Gewinnausgabe wird am Dienstag, 5. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der Sparkasse Bodensee in Tettnangs Bahnhofstraße 22 abgehalten.

Den Hauptgewinn, einen Zeppelinflug für zwei Personen im Wert von rund 520 Euro, hat Tim Pfeiffer aus dem Bodenseekreis gewonnen.